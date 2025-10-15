Такі речі, як «петріоти» й «томагавки», здатні закласти довготривалий фундамент миру – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Провів Ставку. Кілька тем, але найбільш важлива – дипстрайки, наша далекобійність. Те, що дійсно впливає на російський потенціал війни та відчутно його знижує. Сьогодні були як виробники відповідної нашої зброї на Ставці, так і ті, хто застосовує цю зброю, – Збройні Сили, спеціальні служби, розвідка. Головне завдання – масштабувати наші можливості далекобійних українських санкцій. Потенціал для цього є. І спільна розмова всіх разом дуже допомагає.

Підготували вже й нашу частину домашньої роботи перед зустріччю з Президентом Трампом – військову частину, частину також нашу економічну. Всі деталі, все є. Порядок денний нашої зустрічі з Президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни – саме у Сполучених Штатів є можливість такого глобального впливу, і ми робимо все, щоб інші у світі були по один бік із нами в цій роботі.

Зараз наша команда – Прем’єр-міністр України, керівник Офісу Президента, заступник МЗС та інші урядовці й український посол – уже у Вашингтоні почали зустрічі на своєму рівні й готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів Америки, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробниками ППО, а також із представниками енергетичних компаній. Була сьогодні вже доповідь наших представників – дякую за цю роботу.

Також сьогодні доповідав керівник Служби зовнішньої розвідки України – ґрунтовна доповідь. І щодо того, як глобальні санкції впливають на Росію та ведуть Росію саме туди, куди треба, щоб вони там втрачали свій агресивний потенціал. Знаємо, як посилити тиск, зробити це. Окремо обговорили також наміри Росії щодо Білорусі. Білоруський суверенітет росіяни вже забрали, і тепер хочуть ще й використовувати Білорусь у своїх іграх заради продовження війни. Обов’язково про це попередимо партнерів.

Ще кілька речей.

Була доповідь Головкома й начальника Генерального штабу щодо фронту, щодо ситуації в прикордонні, щодо наших відповідей на російські штурми. Цілком зрозуміло, на яких напрямках зараз найскладніше, і важливо, що наші підрозділи, наші воїни роблять максимум, щоб захистити державу. Кожен контрнаступальний крок України на передовій зараз посилює наші позиції глобально, і це допомагає зокрема в діалозі з ключовими нашими партнерами.

Сьогодні ж продовжили нашу політичну роботу на європейському напрямку. Я говорив із Прем’єр-міністром Греції. Подякував за підтримку, і можемо разом зробити деякі суттєві кроки заради нашої стійкості. Серед іншого говорили про можливості співпраці в енергетиці – і це, зокрема, можливість постачання американського газу. Домовилися ми зустрітися з Прем’єром, обговорити всі деталі.

Працюємо з різними партнерами в Центральній і Південній Європі щодо програми PURL, яка дає змогу купувати американську зброю. Важливо, щоб країни приєднувалися до цієї програми. Хороші новини щодо цього від країн Північної Європи вже є.

І також я хочу подякувати сьогодні Британії – є новий санкційний пакет Британії. Там десятки осіб, які допомагають Росії воювати. Також там судна російського флоту, який перевозить нафту. Обов’язково синхронізуємо цей пакет у нашій юрисдикції та попрацюємо, щоб і інші партнери однаково тиснули на Росію заради реального закінчення війни. Путін повинен заробляти менше, і тоді безпеки у світі буде більше. А такі речі, як «петріоти» й «томагавки», здатні закласти довготривалий фундамент миру. Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!