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Такими законодавчими ініціативами, як закон про олігархів, я захищаю державність України – Президент

3 жовтня 2021 року - 13:06

Такими законодавчими ініціативами, як закон про олігархів, я захищаю державність України – Президент

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що його зустрічі з представниками великого бізнесу мають бути публічними, адже головним їхнім наслідком є політична відповідальність. Про це Глава держави сказав під час прес-конференції у Львівській області.

Відповідаючи на запитання, яку відповідальність нестиме Президент за непублічні зустрічі з так званими олігархами, адже в новому антиолігархічному законі покарання за неповідомлення про такі зустрічі передбачено лише для чиновників і керівників держкомпаній, Володимир Зеленський сказав: «У мене – найбільша відповідальність через такі зустрічі. Тому я зацікавлений, щоб вони були публічні. У мене – політична відповідальність. Вона вдарить по Президенту, по Офісу Президента, по рейтингу влади й потім по рейтингу партії, тому що рейтинг партії «Слуга Народу» дуже сильно залежить від рейтингу Президента Зеленського».

Глава держави наголосив, що він зацікавлений у зустрічі з представниками великого бізнесу задля розв'язання загальнодержавних проблем, зокрема щодо протидії пандемії COVID-19. Крім того, за його словами, якщо Україна здобуде право на проведення зимових Олімпійських ігор, великий бізнес зможе долучитися до розбудови об’єктів спортивної інфраструктури. Але такі зустрічі повинні бути публічними.

Президент також зазначив, що фракція «Слуга Народу» у Верховній Раді є своєрідною стіною, яка захищає парламент від впливу фінансових груп.

«Я зараз укріплюю цю «стіну» такими законодавчими ініціативами, як закон про олігархів. Я захищаю державність нашої країни – мені надав народ цю можливість», – сказав Володимир Зеленський.

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Робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського до Львівської області

3 жовтня 2021 року - 00:07
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