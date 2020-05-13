Територіальні громади по всій Україні отримають новий рівень прав і можливостей – Президент

Децентралізація фактично виходить на фінішну пряму: уряд затвердив перспективні плани для всіх областей України. Вони стануть основою для формування територіальних громад та побудови успішної країни, у якій комфортно жити, заявив Президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що з формуванням територіальних громад зменшиться вплив центральної влади на розпорядження коштами. Місцеві мешканці зможуть всередині власної громади обирати, що розвивати, де будувати школу чи дитячий садок.

«Українці зможуть отримувати якісніші й більше послуг на місцях – там, де вони живуть. Зможуть розбудовувати свої міста та села, зробити їх зручнішими та комфортнішими», – сказав Президент.

Перспективні плани вже затверджені для всіх областей України, за винятком тимчасово окупованої території АР Крим. Тимчасово окуповані території Донбасу потрапляють у план.