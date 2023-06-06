Ті, хто все ще мають певні важелі впливу на Росію, можуть сприяти поверненню українських дітей і звільненню з полону цивільних громадян України – Володимир Зеленський

Питання звільнення з російського полону цивільних громадян України складніше, ніж обміни військовополоненими, тож у цьому процесі наша держава розраховує на допомогу міжнародної спільноти, яка може змусити Росію відпустити українських бранців. Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ з нагоди Дня журналіста.

«Ми повернули 2,5 тисячі людей, із них близько 370 дітей і близько 150 цивільних (дорослих. – Ред.). Тобто 550 людей із 2500 – це діти й цивільні. Це ті, кого вдалося повернути», – повідомив Глава держави.

Як зазначив Президент, складність повернення з полону цивільних полягає в тому, що Україна не має такої кількості російських цивільних, яких можна обміняти на українських громадян, як це відбувається у випадку з обмінами військовополоненими.

Водночас він наголосив, що робота в напрямі звільнення цивільних українців із російського полону триває – це окремий трек у межах Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Там Лубінець більше займається цивільними. І зараз іще відкрився центр щодо повернення наших діточок. Там є дуже потужна програма. Вони вже повернули понад 300 дітей. Це інший трек. Вони всі – одна команда, але це різні треки», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, міжнародні партнери України теж долучені до процесу звільнення українських полонених. Зокрема, Туреччина допомагає у визволенні військовополонених, також залучена Саудівська Аравія.

«З боку Туреччини знають, що питання кримських татар – на них… Я з ними говорив іще до повномасштабного вторгнення, ще коли в мене був перший візит до Туреччини, познайомилися з Ердоганом, і я тоді привіз йому список усіх кримських політв’язнів. Потім оновлював. Цей список він має. Він обіцяв мені допомогти. Будемо дивитися на результат», – зазначив Глава держави.

На думку Володимира Зеленського, у питанні звільнення з полону цивільних українців мають проявляти вплив ті, від кого щось залежить у Росії.

«Сьогодні був представник Ватикану від Папи, я його просив, щоб він займався саме дітьми, допомагав у поверненні наших дітей. Цю тематику я також проговорював із Китаєм. Якщо в них є якісь окремі потужні економічні відносини з РФ, або релігійні, або політичні відносини – такі люди можуть впливати на повернення дітей і цивільних», – сказав Президент.

Він також висловив переконання, що потенційною потужною платформою для звільнення цивільних із російського полону може стати українська формула миру, у межах якої завдяки глобальному тиску на РФ можна домогтися, наприклад, обміну полоненими у форматі «всіх на всіх», повернення всіх незаконно депортованих українських дітей, цивільних чи політичних в’язнів.

Глава держави наголосив, що всі гуманітарні питання можна буде розв’язати, коли Росія стане слабшою.

«А вона стає слабкішою щодня, і ми це бачимо. Вони вже неспроможні нас окупувати – ми говоримо сьогодні про деокупацію наших територій. З кожним днем це матиме вплив і на міцність Путіна, і його оточення, на міцність усередині держави. Все це матиме великий вплив», – резюмував Володимир Зеленський.