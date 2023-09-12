Тиск на Росію дає результат, лише коли є максимальна єдність світу – Володимир Зеленський під час спілкування зі студентами Нідерландів

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що ефективність будь-якого тиску на державу-агресора – Російську Федерацію залежить насамперед від рівня єдності країн світу, і Україна й далі наполегливо працюватиме над її посиленням. Про це Глава держави заявив під час онлайн-зустрічі з університетською спільнотою Нідерландів.

До заходу долучилися студенти Лейденського університету, Університету Амстердама та Гаазького університету прикладних наук.

«Я вважаю, що нам вдалося об’єднати світ навколо України. Нідерланди, Європу, США, інші країни. Багато країн, до речі, Латинської Америки. Вони були об’єднані навколо України з початку війни. У перші дні всім здавалося, що не можна об’єднати, але нам вдалося. Це свідчить про те, що об’єднати світ реально», – наголосив він.

Володимир Зеленський переконаний, що ООН могла б бути найкращим майданчиком для об’єднання світу, але наразі цього не відбувається.

«Світ об’єднується в ООН, але в деяких рішеннях не об’єднується. І щодо трибуналу, і щодо більш потужного тиску на Російську Федерацію. Світ дуже часто міняє цінності на економічні відносини», – пояснив Президент.

Як приклад Глава Української держави назвав Чорноморську зернову ініціативу, яку вдалося реалізувати, зокрема, завдяки потужній роботі Організації Об’єднаних Націй. Але, коли ООН послабила тиск на Росію, РФ одразу вийшла з відповідних домовленостей.

«Тиск потужний, коли у вас є єдність, коли це єдиний організм. Коли світ діє, однаково захищає всі цінності. Не на словах, а справді захищає. А коли в цій єдності – крихкість, коли, навіть якщо в ЄС усі об’єднані, хтось раптом десь за спиною обходить санкції, допомагає Росії… Допомагає їм із розв’язанням власних економічних питань або заради своєї дешевої енергетики, популістично заграючи зі своїм суспільством, робить ті чи інші кроки всупереч загальним домовленостям, то і світ слабшає», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що Україна запропонувала Формулу миру, на базі якої хоче об’єднати цивілізований світ.

«Ми будемо робити все, щоб нам це вдалося. І я вірю, що це може принести нам справедливий мир», – переконаний він.

Глава держави також висловив переконання, що єдність і наполегливість мають дати результат у притягненні до відповідальності всіх, хто винен у розв'язанні війни проти України.

Відповідаючи на запитання про те, яким він бачить оптимальний формат спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України, Володимир Зеленський зазначив, що це має бути трибунал, який приведе до реального справедливого вироку для всіх убивць і керівництва Російської Федерації, яке віддавало відповідні ганебні накази.

«Від назви нічого за змістом не залежить. Головне – це результат, і це найважливіше. Це складна місія. Щоб засудити за первинний злочин – злочин агресії, потрібно мати знову-таки єдність. Вона нам дуже потрібна. Але це складно, щоб лідери різних держав світу підтримали трибунал, який засудить лідера іншої держави. Навіть якщо вона війною пішла проти свободи і людей іншої держави», – сказав Президент.

Володимир Зеленський також вважає, що з погляду безпеки приєднання України до Європейського Союзу буде справедливим рішенням і виграшем для всіх країн – членів ЄС, оскільки такої потужної армії, як українська, сьогодні немає щонайменше на сході Європи.

«У нас потужна армія, яка готова захищати спільні із ЄС цінності. І так, як Україна сьогодні захищає світ і ці цінності, так само вона діятиме й далі», – наголосив Глава держави.

Також, за його словами, зараз наша країна має унікальний досвід у захисті кіберпростору й енергетичної інфраструктури, тренувальних місіях і навчаннях. Крім того, Україна навіть в умовах війни залишається гарантом продовольчої безпеки, готова допомагати Європі так само, як і країнам Африканського континенту та азійським державам.