Тиск на Росію заради миру та співпраця в межах коаліції охочих: Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, щоб обговорити перемовини у Стамбулі та скоординувати наступні кроки.

Глава держави подякував за спільну заяву країн Північної Європи та Балтії на підтримку повного, безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів і прямих переговорів між Україною та Росією на найвищому рівні.

Володимир Зеленський наголосив на своїй готовності до переговорів із Володимиром Путіним, про що свідчить візит Президента України до Туреччини вчора. Попри низький рівень російської делегації Україна направила свою команду для участі в перемовинах.

Глава держави поінформував про зустріч у Стамбулі та свою спільну з лідерами Франції, Великої Британії, Німеччини та Польщі телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський і Ульф Крістерссон узгодили подальші кроки та обговорили необхідність збільшення тиску на Росію.

Окрема увага – співпраці в межах коаліції охочих, напрацюванню гарантій безпеки та оборонному співробітництву.