ТКГ провела чергову зустріч у режимі відеоконференції

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи у форматі відеоконференції.

На початку зустрічі українська сторона привітала учасників ТКГ з успішним взаємним звільненням утримуваних осіб, яке відбулося 16 квітня.

Також українська сторона підтримала ініціативу Генерального секретаря ООН щодо запровадження сталого та безстрокового режиму припинення вогню на лінії розмежування.

На виконання домовленостей, досягнутих на грудневому саміті лідерів «Нормандської четвірки» в Парижі, українська сторона ініціювала створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії і посередників з ОБСЄ для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону. Можливість створення таких груп передбачена пунктом 13 Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

У межах роботи безпекової групи українська сторона розділила занепокоєння представників ОБСЄ щодо факту блокування роботи СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях України та наполягла на безумовному й безперешкодному доступі спостерігачів до тимчасово окупованих територій Донбасу.

Також у межах безпекової групи продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів. Українська сторона наполягає, що такі ділянки повинні відповідати запитам гуманітарного характеру та створювати осередки безпеки для місцевих мешканців – громадян України.

У гуманітарній групі продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

Також було відзначено досягнення української сторони в частині гуманітарного розмінування соціальних об'єктів, зокрема шкіл, садочків, лікарень, кладовищ тощо.

Крім того, учасники ТКГ, спираючись на гуманітарні критерії, дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.

Під час роботи політичної групи Україна наголосила на необхідності виконання домовленостей лідерів «Нормандської четвірки», досягнутих на саміті в Парижі, для проведення наступної зустрічі в Берліні найближчим часом.

Крім того, українська сторона вкотре категорично заперечила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Також під час засідання було обговорено активізацію в частині процедурних питань роботи ТКГ. Українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання групи з питань безпеки найближчим часом.