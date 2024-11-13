Треба дотиснути Росію до чесного миру; обов’язково всі внутрішні сили консолідуємо – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні.

Перше – вдячність нашим воїнам ППО, кожному й кожній у різних видах і родах сил, які здійснюють захист неба. Щоночі, щодня – збиття російських «шахедів» і ракет. Сьогодні вранці збили російську балістику. Це вагомо. Кожен такий успіх – це порятунок життів наших людей. Україна вдячна всім нашим партнерам, які допомагають протиракетами й системами захисту неба. Зараз працюємо, щоб додатково збільшити постачання від партнерів – і по ракетах, і по комплексах захисту, і по всьому, що необхідно для посилення наших мобільних вогневих груп. Стратегічна мета – досягти й такого практичного рівня співпраці з партнерами, щоб ми тут, в Україні, могли виробляти необхідні для нас системи протиповітряної оборони та протиракети.

Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Німеччина – лідер у підтримці саме ППО. І ми обговорили зараз постачання ще однієї системи IRIS-T і роботу надалі над розвитком повітряного щита. Також обговорили формат «Рамштайну»: співпраця, яка принесла багато користі Україні та всім партнерам, – це наша спільна сила. І також обговорили підготовку зустрічі «Групи двадцяти» в Бразилії – вже наступного тижня. Домовляємось із партнерами, щоб позиція України була представлена в усіх відповідних дискусіях. Тільки разом світ здатен гарантувати справді надійний мир і тривалий спокій для міжнародних відносин.

Була доповідь Головкома Сирського: фронт, і найбільше уваги – Донеччині. Також – спробам окупанта розширити наступальні дії, зокрема це Купʼянський напрямок; я вдячний усім нашим підрозділам за стійкість. І загалом я хочу відзначити бойові бригади, які цими днями проявили себе надзвичайно сміливо та результативно. 24-та окрема механізована бригада, 44-та окрема артилерійська, 60-та і 65-та окремі механізовані, 68-ма окрема єгерська, 102-га, 124-та і 126-та бригади ТрО, 128-ма окрема гірсько-штурмова й 406-та окрема артилерійська бригади. Молодці, воїни!

І ще одне.

Активно працюємо за пунктами внутрішнього Плану стійкості України – Плану, який наповнить внутрішньою силою все те, що ми представили партнерам у Плані перемоги. Сьогодні були наради з урядовцями, керівниками державних компаній, а також відповідальними в Офісі Президента за напрямами, секретарем Ради національної безпеки і оборони. Включаємо в документ і те, що пропонували громадські організації. Триватимуть і надалі такі обговорення з усіма, чия експертиза може підтримати державу. Потрібен детальний, доктринальний підхід. Щоб наша держава зараз вистояла. І треба дотиснути Росію до чесного миру. Обов’язково всі внутрішні сили консолідуємо. Вдячний усім, хто нам допомагає!

Слава Україні!