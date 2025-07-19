Треба робити все, щоб досягти припинення вогню, і російській стороні треба перестати ховатися від рішень – звернення Президента

Дорогі українці!

Зараз у Шостці в нашій Сумській області ще досі тривають роботи після ударів російських бомб. Багато роботи було сьогодні також у Павлограді на Дніпровщині, в інших наших містах, наших громадах, по яких були завдані удари. Усім, хто постраждав, надається необхідна допомога. Зараз на Дніпровщині також рятують поранених після удару «іскандером» по Великоолександрівці. На жаль, там є й загиблі внаслідок цього удару. Мої співчуття всім рідним та близьким. Обовʼязково відповімо Росії так, щоб там це відчули.

Сьогодні була доповідь міністра закордонних справ України – різні питання. Перше – це санкції: ми обговорили синхронізацію санкцій. Дуже важливо, щоб новий пакет санкцій Європейського Союзу був підтриманий також іншими європейськими країнами, які зараз не входять у Європейський Союз. Ми будемо продовжувати процес – дуже важливий процес – синхронізації санкцій, і не тільки європейських, у наших юрисдикціях. Доручив працювати максимально оперативно. Ми працюємо також на американському напрямку: є домовленості з Президентом Трампом, які ми маємо реалізувати –реалізувати так швидко, як тільки це можливо. Україна налаштована на максимальну продуктивність. Це стосується наших домовленостей щодо протиповітряної оборони, щодо нової угоди з Америкою по зброї. Ми готові і купувати необхідну зброю, і експортувати в Сполучені Штати Америки технологічну українську зброю – передусім це дрони, які показали себе в цій війні дуже ефективними захисниками життя. Наші урядовці також значно активізували роботу по дронах-перехоплювачах. Очікую на наступному тижні підписання додаткових контрактів.

Сьогодні ж я говорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Склад РНБО оновлено. І вже готуємо перші рішення нового складу. Зокрема, санкції – будуть незабаром. Також рішення для активізації економічних відносин – проговоримо деталі завтра з Премʼєр-міністром Юлією Свириденко. Готуємо рішення на понеділок.

І ще кілька важливих речей. Триває розмова з російською стороною щодо обмінів – продовжуємо виконувати домовленості минулої зустрічі в Стамбулі. Зараз команда працює ще над одним обміном.

Також секретар РНБО Умєров доповів, що запропонував російській стороні наступну зустріч на наступному тижні. Переговорну динаміку треба збільшувати. Треба робити все, щоб досягти припинення вогню. І російській стороні треба перестати ховатися від рішень. Обмін полонених. Повернення дітей. Припинення вбивств. І потрібна зустріч на рівні лідерів, щоб реально забезпечити мир – дійсно тривалий. Україна готова до такої зустрічі.

І ще одне. Ми всі маємо памʼятати, що незалежність нашої держави ґрунтується на стійкості та патріотизмі наших людей, наших українських героїв – героїв різних часів, які однаково захищали і захищають Україну. Я дякую кожному й кожній, хто зараз на фронті, на бойових завданнях, на бойових постах. Я дякую всім, хто допомагає! Шануємо й ніколи не забуваємо і наших полеглих воїнів. Я підписав укази про відзначення званням Героя України абсолютно хоробрих українських хлопців – на жаль, посмертно – солдата Олега Ярового та молодшого сержанта Віталія Карвацького. Це були взірцеві наші воїни. Обидва надихали побратимів і дійсно робили все для захисту України.

Також підписав указ про відзначення орденом Свободи – це одна з найвищих українських нагород – двох хлопців із Бердянська – з нашого Бердянська, який зараз тимчасово окупований Росією. Тігран Оганнісян та Микита Ханганов – їм було по 16 років. Вони не зрадили Україну та цінували свободу саме так, що для багатьох стали її символами. Їх убили, і росіяни навіть тіла не віддали рідним. Вічна памʼять! Україна обовʼязково захистить свою незалежність.

Слава Україні!