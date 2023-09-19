Треба рятувати не лише життя, а і його якість – Олена Зеленська під час зустрічі з генеральним директором ВООЗ

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з генеральним директором Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедросом Адханомом Гебреєсусом.

Зустріч відбулася на полях 78-ї Генеральної Асамблеї ООН, куди перша леді разом із Президентом України прибула для участі в заходах високого рівня.

Олена Зеленська висловила подяку Всесвітній організації охорони здоров’я за допомогу Україні у збереженні здоров’я та життів людей під час російського вторгнення.

«Війна відсіяла неважливе. Війна проявила й показала справжні цінності та пріоритети. Пріоритетом і головною цінністю для України є людина та її життя. І це вже аксіома для свідомих людей. Настав час зробити аксіомою й те, що важлива і якість життя. А ментальне здоров’я – основа цієї якості. Війна проти України стала викликом, який актуалізував потребу у трансформації психосоціальної допомоги та спеціалізованої психіатричної допомоги, у необхідності перейти від сумнівної кількості до відчутної якості послуг для людей», – сказала дружина Президента.

Перша леді розповіла про перебіг реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров’я, яку вона ініціювала для охоплення психологічною допомогою та основами самодопомоги всього населення країни.

«У нас працює Міжвідомча координаційна рада з психічного здоров’я і психосоціальної підтримки – майданчик для напрацювання урядових управлінських рішень. Другим важливим напрямом стало вироблення координації та консенсусу. За підтримки ВООЗ створено консультативно-дорадчий орган – Координаційний центр з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів. Працює модель регіональної координації Всеукраїнської програми ментального здоров’я, уже відчувається взаємодія міністерств, обласних військових адміністрацій. Бюро ВООЗ в Україні координує неурядовий сектор і міжнародних партнерів у формуванні послуг із психосоціальної допомоги», – наголосила вона.

Олена Зеленська акцентувала, що ментальне здоров’я входить до топ-5 викликів сьогодення у світі. Це підтвердило масштабне соціологічне дослідження на тему ментального здоров’я та ставлення до нього, проведене для Саміту перших леді та джентльменів у липні – серпні 2023 року за підтримки ВООЗ в 11 країнах світу. У зв’язку з цим дружина Президента запропонувала очільнику Всесвітньої організації охорони здоров’я схвалити на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я (ВАОЗ) у травні 2024 року резолюцію щодо впливу війни на ментальне здоров'я, якою буде оновлено Всеосяжний план дій із психічного здоров'я на 2013–2030 рр., а також провести під час Всесвітньої асамблеї окремий програмний захід ВООЗ міністерського рівня за лідерства України щодо впливу війни на ментальне здоров'я.

Олена Зеленська й Тедрос Адханом Гебреєсус обговорили нову ініціативу України – міжнародне медичне партнерство, започатковане під патронатом третього Саміту перших леді та джентльменів у межах сателітного саміту міністрів охорони здоров’я різних країн. Меморандуми про партнерство між українськими та закордонними медзакладами на ньому підписали 14 очільників МОЗ.

«Міжнародне медичне партнерство передбачає підписання меморандуму про співпрацю між конкретними медичними закладами – українським та іноземним. Тобто український медзаклад отримає «побратима» за кордоном, із яким обмінюватиметься досвідом, перейматиме найкращі практики, організовуватиме стажування медиків тощо. Партнерами українських лікарень на цей час стали 25 зарубіжних. Це надважливо, бо через повномасштабну війну наша медична система потерпає щодня. Росія вже пошкодила 1427 об'єктів охорони здоров’я, ще 189 зруйнувала вщент. І наші медзаклади як ніколи потребують надійного плеча підтримки, щоб продовжувати розвиватися й надавати якісну медичну допомогу українцям», – розповіла Олена Зеленська.

Вона запросила ВООЗ до участі та ініціатив у межах медичного партнерства, наголосивши, що це відкриває перспективи не лише для України, а й для країн-партнерів. Адже українські фахівці мають унікальний досвід порятунку життів у воєнних умовах.

«Досвід України має служити усьому цивілізованому світу та бути відображеним у глобальних політиках як щодо питань надання медичної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій, так і щодо посилення міжнародної співпраці, транскордонного обміну інформацією, керування спільними запасами тощо», – наголосила перша леді України.