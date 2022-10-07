Треба звільняти від російської окупації всі землі, які РФ намагається залишити за собою – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні ухвалено важливе рішення. Справедливе. Юридично бездоганне. Історичне.

Україна підтвердила свою повагу до суверенітету й територіальної цілісності Японії, включно з її Північними територіями, які поки що перебувають під російською окупацією.

Сьогодні я підписав відповідний указ. Є відповідна заява Верховної Ради України. І ми закликаємо всіх у світі ухвалити аналогічні рішення.

Росія не має жодного права на ці території. Всі у світі це добре знають. І треба нарешті діяти.

Треба звільняти від російської окупації всі землі, які окупанти намагаються залишити за собою.

Лише так ми можемо повернути повну силу міжнародному праву. Статут ООН і весь комплекс договорів і конвенцій, на яких базується міжнародний правопорядок, працюватимуть лише тоді, коли окупанти програватимуть, а народи світу будуть захищені від будь-яких окупацій.

Цією війною проти України, проти міжнародного правопорядку, проти наших людей Росія поставила себе в умови, коли це тепер лише питання часу – реальне звільнення всього, що колись було захоплено й перебуває нині під контролем Кремля.

Росія на своєму прикладі покаже всім потенційним агресорам світу, що загарбницька терористична війна в наш час – це шлях до послаблення та неминучої руйнації того, хто починає таку війну.

Агресор повинен програти. Так і буде. Щоб такі війни більше не повторювались і щоб мир був дійсно довгостроковим. Нічого не має залишитися загарбникам.

Вірю: і для наших партнерів справедливість буде відновлена.

Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів.

І я хочу сьогодні відзначити бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі.

Хороші результати є й на півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму.

Обовʼязково дійдемо й до земель, які були окуповані Росією раніше.

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які це забезпечують!

За ці 225 днів уже 29 887 українських воїнів відзначені державними нагородами. 178 воїнів удостоєні звання Героя України.

Такий масштаб мужності та героїзму наших бійців однозначно свідчить на користь того, що Україну не зупинити.

І кожен з російських ударів, усі прояви російського терору – проти Запоріжжя, проти Харкова, проти Миколаєва, проти Донбасу та всіх інших наших територій – тільки доводять, що звільнення всієї нашої землі – це єдиний фундамент миру й безпеки для всіх українців.

Сьогодні взяв участь у засіданні Європейської ради. Подякував нашим партнерам за восьмий санкційний пакет проти Росії і за всю підтримку для України, яка вже надається.

Працюємо разом для того, щоб збільшити наші спільні можливості – усіх у Європі.

Уже почали готуватись і до важливих подій, які заплановані на наступний тиждень, як в Україні, так і на міжнародному рівні.

Буде сильний тиждень для нашої держави, буде сильний тиждень для нашої оборони.

Вічна слава всім, хто воює й працює заради миру для України!

Вічна слава нашим героям!

Слава Україні!