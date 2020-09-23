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Три об’єкти на Рівненщині будуть включені до програми великої реставрації на наступний рік – Президент

Тараканівський форт, Острозький і Дубенський замки, цікаві своєю історією, будуть включені до програми великої реставрації на 2021 рік, повідомив Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ в межах робочої поїздки в Рівненську область.

«Ми зараз дивилися стенди, бачили важливі історичні, архітектурні об’єкти. Можемо назвати їх історичними, хоча, мені здається, справедливо казати, що це й туристичні «магніти» країни і, зокрема, Рівненщини», – зауважив Глава держави.

За його словами, туристично привабливі об’єкти за умови належного підходу та реставрації зможуть зацікавити ще більшу кількість відвідувачів.

«Тараканівський форт, Острозький замок і Дубенський замок внесли до нашої програми, яка починає працювати наступного року. Реставруватимуться замки, музеї, історичні, культурні місця по всій країні. Таких проектів буде розпочато близько 100 в наступному році», – додав Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що у 2021 році продовжиться спорудження доріг у межах Національної програми «Велике будівництво». Зокрема, по всій країні планують побудувати в півтора раза більше кілометрів автошляхів, ніж цьогоріч.

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