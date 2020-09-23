Туристичний потенціал та інфраструктура Закарпаття є важливим для мене питанням – Президент на представленні Стратегії розвитку області

У межах робочої поїздки на Закарпаття Президент України Володимир Зеленський взяв участь у представленні Стратегії розвитку Закарпатської області до 2027 року.

Глава держави зауважив, що вже кілька разів приїздив у цей регіон, і висловив жаль, що через пандемію коронавірусу Закарпаття цьогоріч не змогли відвідати тисячі туристів.

«Та я вірю, що ми обов’язково здолаємо вірус, і ваш регіон знову гостинно відчинить двері для гостей з України та зі всього світу. Можу запевнити, що туристичний потенціал краю та інфраструктурні умови для жителів Закарпаття є важливим для мене питанням», – сказав Президент.

Глава держави розповів, що під час його нещодавнього візиту до Словаччини була підписана угода, яка дасть змогу відновити повноцінну роботу Міжнародного аеропорту «Ужгород» та регулярні рейси для всіх мешканців області.

«Також триває – і в наступному році буде ще активнішою – наша програма «Велике будівництво». Крім нових доріг, шкіл і лікарень, ми почнемо масштабну реставрацію замків, музеїв та інших об’єктів культурної спадщини», – наголосив Володимир Зеленський.

Він також нагадав, що минулого тижня Верховна Рада ухвалила президентський законопроект, що надає пільги туристичній галузі України.

«Ми не зупиняємося на цьому шляху, щоб наші регіони, зокрема й Закарпаття, могли повністю розкрити свій туристичний потенціал», – зауважив Глава держави.

Крім туризму, на думку Президента, Закарпаття має хороший потенціал для автомобільної промисловості, перспективи для креативної та інноваційної економіки, розвитку гірськолижної інфраструктури, виробництва органічної продукції, зокрема виноградарства та виноробства, а також володіє значними запасами мінеральних ресурсів.

Володимир Зеленський зазначив, що Закарпаття межує з чотирма країнами Євросоюзу і є мультикультурним регіоном, де спілкуються багатьма мовами та належать до різних конфесій. У цій області розташовані й найвища точка України, географічний центр Європи, і найдовша в Європі ужгородська липова алея.

«Ми розуміємо всі переваги Закарпаття, розуміємо, чого не вистачає регіону, та максимально допоможемо місцевій владі зробити цей край успішним. Я дуже хочу, щоб усі громадяни зрозуміли: місцеві вибори 25 жовтня чи не вперше в історії України будуть настільки визначальними для майбутнього кожного регіону. Ви обиратиме людей, які завдяки децентралізації отримають набагато більше коштів та повноважень. Тому, будь ласка, не пошкодуйте свого часу 25 жовтня, щоб потім не шкодувати наступні п’ять років», – зауважив Глава держави.

Представляючи Стратегію розвитку області, голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров наголосив, що регіон має зосередитися на двох напрямах – індустріалізації й туризмі.

«У цих, на перший погляд, взаємовиключних поняттях ми бачимо майбутнє нашого краю. Близькість до кордонів, вікові зв’язки краю з сусідніми країнами роблять Закарпаття справжнім інвестиційним магнітом для багатьох світових брендів», – сказав Олексій Петров.

Водночас він зазначив, що Закарпаття має великий туристичний потенціал, який використовується недостатньо. Зокрема, в області є можливості для розвитку термальних та мінеральних курортів, зеленого, еко- та гастротуризму. Також у регіоні планують створити потужний гірськолижний кластер.

«Нині готується проект гірськолижного курорту, який у п’ять разів більший за свій аналог в Івано-Франківській області. Орієнтовна вартість публічних інвестицій – 300 мільйонів євро. Наша амбітна мета – заявка на проведення зимових Олімпійських ігор», – наголосив Олексій Петров.

У Закарпатській області є всі умови для розвитку виноробства. У цій сфері може бути задіяно близько 5 тис. підприємців.

«Обласна державна адміністрація звернулася до Кабінету Міністрів України про виключення з переліку підакцизних товарів сухих, столових вин та закріплення їх у переліку харчових продуктів. Таке рішення створить умови для легалізації сімейного виноробства, розвитку підприємництва», – повідомив голова ОДА.

У регіоні також існує індустріальний парк «Соломоново», який передбачає створення високотехнологічного майданчика автопромислового виробництва.

У сфері інфраструктури цього року на Закарпатті відремонтовано 370 км доріг. Триває робота щодо покращення залізничного сполучення та відновлення функціонування аеропорту.

Водночас є необхідність вирішення екологічних проблем, особливо – переробки та утилізації сміття. Планується будівництво сміттєсортувальних та сміттєпереробних заводів.

У питанні збереження архітектурної спадщини краю розглядається можливість реконструкції Ужгородського замку та обласної філармонії, а також збереження старовинних дерев’яних церков.