У 160-ту річницю з дня народження Володимира Вернадського Президент України поспілкувався з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у режимі відеозв’язку з учасниками 27-ї Української антарктичної експедиції, які вирушили на станцію «Академік Вернадський» у березні 2022 року, після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Спілкування відбулось у 160-ту річницю з дня народження першого президента Української академії наук Володимира Вернадського, на честь якого названо українську антарктичну станцію.

Глава держави зазначив, що йому надзвичайно приємно бачити українських науковців і дослідників, які так далеко від України роблять важливу справу для своєї держави.

«Я хотів би подякувати вам за те, що попри війну ми не зупиняємо наших кроків щодо розвитку незалежної української науки. Сьогодні в нас визначна дата, і важливо, що ми маємо змогу за вами поспілкуватися», – сказав він.

Володимир Зеленський наголосив, що держава підтримує роботу українських полярників.

«Сьогодні ми всі боремося заради нашої держави й нашого майбутнього. І я вважаю, що ваші кроки щодо розвитку науки так само наближають нашу перемогу», – зазначив Президент.

Учасники 27-ї Української антарктичної експедиції подякували Володимиру Зеленському за те, що держава дає їм змогу продовжувати займатися наукою.

Зокрема, керівник експедиції Юрій Отруба відзначив важливість придбання за сприяння Президента України після звернення полярників науково-дослідного криголама «Ноосфера».

Полярники також здійснюють технічну модернізацію станції «Академік Вернадський», на що було виділено відповідне бюджетне фінансування.

«На нашій станції проводяться наукові дослідження, які є цінними для України й для світової спільноти», – наголосив Юрій Отруба.

Так, Президентові розповіли про дослідження впливу Арктики та Антарктики на клімат планети, участь у міжнародному проекті «Рік полярних передбачень», запуски кліматичних зондів в атмосферу на відстань понад 10 кілометрів, які забезпечують надважливі дані для моделювання прогнозу погоди, продовження спостережень за озоновим шаром, роботу магнітної обсерваторії.

Керівник експедиції зазначив, що полярники намагаються навіть на відстані робити свій внесок у боротьбу України за незалежність і майбутнє. Вони зверталися до наукових спільнот із вимогою припинення будь-яких проектів із Росією. Сьогодні було відправлено чергове відповідне звернення всім полярним станціям.

Крім того, проведено антарктичні аукціони, де продавалися вироби полярників, шеврони тощо з метою збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а також благодійні екскурсії станцією. Окремим проектом на підтримку ЗСУ стала акція «Листівка незламності», у межах якої комплект фотографій з Антарктиди розсилають за внесок на потреби ЗСУ.

Українські полярники також організували перший мистецько-освітній проект в Антарктиді – арт-інсталяцію «Дім. Спогади». Вона відтворює обриси українського будинку навколо паливного бака, що нагадує полярникам про їхній дім. Для туристів це можливість познайомитися з Україною через рідний для українців візуальний образ. Цього року навколо будинку розмістили щити з фактами про Україну та станцію, а також символічними предметами на кшталт грудки чорнозему чи фрагмента вишиванки.

Директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий зазначив, що цього року на станції зимувало 14 осіб. Водночас 14 полярників воюють у лавах ЗСУ, більшість – на передовій. Вони зазнавали поранень, зокрема в боях за Бахмут.

У зустрічі також узяв участь заступник директора Національного антарктичного наукового центру В’ячеслав Марченко, який нині захищає Україну в лавах ЗСУ.

Главі держави розповіли, що українські полярники мають свій окремий шеврон із написом латиною «Орли мух не ловлять».

Володимир Зеленський подякував учасникам зустрічі за тепле й змістовне спілкування.

«Дякую за таку інсталяцію, за такі ініціативи, які підкреслюють нашу ідентичність. Дуже важливо, що ми тримаємося разом, незалежно від відстані. Надихайте, будь ласка, нас усіх результатами своїх досліджень. Я вам бажаю лише успіху. Й далі рухайте вперед українську науку», – зазначив Президент.