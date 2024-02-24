У 2024 році «Пліч-о-пліч» стане новим ідентифікатором українців – Олексій Кулеба на форумі «Україна. Рік 2024»

Упродовж двох років повномасштабного вторгнення Росія постійно завдає Україні руйнувань та створює нові виклики, які потребують негайного реагування, злагодженої координації центральної та місцевої влади й чіткої комунікації. Ці завдання виконують Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові і проєкт «Пліч-о-пліч». Про це розповів заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба під час участі в форумі «Україна. Рік 2024».

Після деокупації Херсонщини торік з метою відновлення пошкоджених будинків був створений проєкт «Пліч-о-пліч». За словами Олексія Кулеби, 12 областей України взяли патронат над окремими громадами Херсонщини та допомагали людям відновити їхнє житло.

«Регіони самостійно виділяли ресурси, своїх спеціалістів та все літо й осінь 2023 року працювали, щоб понад тисяча сімей Херсонщини змогли провести зиму в нормальних умовах. Вже у 2024 році, окрім Херсонщини, ми будемо масштабуватися на інші регіони, які потребують допомоги», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, проєкт «Пліч-о-пліч» включає не лише відбудову, а й координацію допомоги влади, комунальників, волонтерів та всіх небайдужих людей після обстрілів у будь-якому населеному пункті України, після підриву греблі Каховської ГЕС тощо.

«Це коли всі обласні та міські військові адміністрації, громади постійно, впродовж двох років передають у гарячі точки протитанкові засоби. Це коли бригади з Тернопільщини та Львівщини будують фортифікації у Сумській області. Бригади з Івано-Франківської, Полтавської, Черкаської, Хмельницької та Чернівецької областей будують захист на Донеччині. Це щоденна велика робота, яку не завжди видно, проте вона дуже необхідна та відчутна в тих громадах, де відбуваються активні бойові дії», – наголосив Олексій Кулеба.

Також ініціатива «Пліч-о-пліч» включає проєкти допомоги дітям, зокрема з ініціативи Президента «Пліч-о-пліч – шкільні спортивні ліги» сьогодні понад 300 тисяч дітей беруть участь у спортивних змаганнях у командних видах спорту.

«Переконаний, що у 2024 році слово «Пліч-о-пліч» стане новим ідентифікатором українців. Слово, за яким упізнають нас, де б ми не були. Як свого часу було слово «паляниця», і саме це слово допомагало нам з'ясувати, де свій, а де ворог. Де б ми не були – ми пліч-о-пліч», – додав він.

Заступник керівника Офісу Президента також нагадав, що 25 лютого 2021 року був створений Конгрес місцевих та регіональних влад – платформа для взаємодії й комунікації усіх представників влади, і в умовах повномасштабної війни ця комунікація продемонструвала свою дієвість.

«У 2023 році ми повністю переосмислили та змінили підхід до проведення Конгресу. Для нас дуже важливий рівень проведення в областях, щоб кожен староста, керівник територіальної громади міг комунікувати з представниками уряду, головами обласних адміністрацій, з різними гілками влади. І таких засідань ми провели більше 30 тільки у 2023-му», – розповів він.

За словами заступника керівника Офісу Глави держави, на таких зустрічах піднімають різні питання: і локальні, і загальнонаціональні, зокрема укріплення критичної інфраструктури. Завдяки комунікації в межах Конгресу були створені додаткові групи саперів для якнайшвидшого розмінування територій, у Харківській та сусідніх областях налагодили роботу модульних теплових котелень, за сприяння міжнародних партнерів забезпечили тисячі дітей комп’ютерною технікою тощо.

«Наприкінці березня ми анонсуємо проведення національного Конгресу. Це буде новий формат, за яким ми додаватимемо ще більше інтерактиву та можливості ставити питання. Ще одне завдання, яке поставив Президент і яке ми реалізуємо в межах Конгресу, – це патронат між українськими та європейськими населеними пунктами або країнами. Сьогодні в кожній області працюють Регіональні офіси міжнародного співробітництва, які фактично є точкою входу для міжнародних партнерів у питаннях розуміння, як і чим живуть регіони», – зазначив Олексій Кулеба.

За його словами, у таких офісах акумульовано всю інформацію про конкретні потреби громад, і вони є координаційними майданчиками для співпраці з партнерами.

«Фактично офіси є мостом між бажанням партнерів допомогти Україні та реальними потребами й результатом. Маємо успішні приклади співпраці Данії та Миколаївської області, Естонії, країн Балтії та Житомирщини, Чернігівщини – з Францією. Буквально вчора було оголошено декілька рішень щодо патронату Італії над Одещиною й Бельгії – над Харківщиною», – зауважив заступник керівника Офісу Президента.

На його переконання, така співпраця є інтеграцією українського суспільства до Європейського Союзу, а також можливістю поділитися з ЄС унікальним українським досвідом і технологіями.