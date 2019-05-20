У 75-ту річницю операції «Оверлорд» Президент України закликав згадати загиблих під час Другої світової війни

Президент України Володимир Зеленський привітав учасників антигітлерівської коаліції з 75-ю річницею початку операції «Оверлорд». Як відомо, з висадки союзників в окупованій нацистами французькій Нормандії відкрився Другий фронт.

«Вітаю учасників антигітлерівської коаліції з цією визначною датою – відкриттям Другого фронту. Відтоді відлік до кінця Другої світової війни пішов уже на місяці. Світла пам’ять і низький уклін всім полеглим у боротьбі проти нацизму та фашизму – незалежно від громадянства й національності. Ніколи знову!» – зазначив Володимир Зеленський.

Довідка. Операція «Оверлорд» розпочалася 6 червня 1944 року з наймасштабнішої у світовій історії висадки повітряного десанту, до якої було залучено 1200 літаків. Головну роль у проведенні операції відіграли війська Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади.