Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії – звернення Президента
Особливо важливо, щоб санкції болісно вдарили по російській торгівлі енергоресурсами, по всій інфраструктурі танкерного флоту Росії – звернення Президента

28 вересня 2025 року - 20:19

Переглянути всі відео
ностанні новини

У 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент ушанував пам’ять жертв нацистів

29 вересня 2025 року - 18:11

На порушення Росією повітряного простору країн – членів НАТО потрібно реагувати з погляду, що Європа перебуває під теоретичними агресивними діями РФ – Володимир Зеленський

29 вересня 2025 року - 17:31

Україна разом із партнерами працюватиме над наповненням реєстру щодо дітей, яких депортувала або примусово перемістила Росія – Президент

29 вересня 2025 року - 16:40

Президент: Зброя, якої реально боїться будь-який агресор, – це єдність

29 вересня 2025 року - 16:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру
Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

29 вересня 2025 року - 17:18

Перейти до всіх галерей

У 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент ушанував пам’ять жертв нацистів

29 вересня 2025 року - 18:11

У 84-ті роковини трагедії Бабиного Яру Президент ушанував пам’ять жертв нацистів

У Бабиному Яру Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять людей, які загинули внаслідок масових нацистських розстрілів під час окупації Києва в роки Другої світової війни.

На церемонії також були присутні: керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, тимчасова виконувачка обов’язків міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна, заступниця очільника Офісу Глави держави Олена Ковальська, рабини, посли іноземних держав та представники місій міжнародних організацій.

Учасники церемонії встановили лампадки до меморіального знака «Менора». Представники юдейських релігійних організацій прочитали поминальну молитву.

Глава держави подякував послам, які вшанували пам’ять загиблих.

«Дякую за те, що сьогодні ви з нами, з Україною. Я вважаю, це дуже важливий сигнал вашої солідарності. Україна навіть під час війни ніколи не забуває про Бабин Яр, про трагедію Бабиного Яру, про трагедію Голокосту. Це одна з найбільших трагедій у світі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь або мовчки спостерігати за агресією Росії.

У Бабиному Яру нацисти вбили близько ста тисяч людей за час окупації. Вони знищили майже всю єврейську спільноту Києва та представників інших національностей. Лише впродовж 29–30 вересня 1941 року нацисти розстріляли понад 30 тисяч осіб у Києві. Шлях, яким місцевих жителів гнали до Бабиного Яру, назвали «Дорогою смерті».

ф

Президент вшанував пам’ять жертв Бабиного Яру

29 вересня 2025 року - 17:18
Версія для друку