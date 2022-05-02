У Австрії стартував проект «Українська книжкова поличка» під патронатом Олени Зеленської

У Національній бібліотеці Австрії стартував проект «Українська книжкова поличка» під патронатом першої леді України Олени Зеленської. Його реалізують Міністерство закордонних справ, Міністерство культури та інформаційної політики та Український інститут книги.

Проект був запланований ще до початку російської агресії та передбачав поширення української літератури в оригіналі та перекладах у провідних бібліотеках світу. Це розвивало б культурні зв’язки між країнами та популяризувало українську літературу у світі. За довоєнними планами, проект мав розпочатися ще в березні, але з відомих причин його втілення затрималося. Нарешті робота над проектом відновилася.

Під час зустрічі Посла України в Республіці Австрія Василя Химинця з директоркою Національної бібліотеки Австрії Йоганною Рахінгер було досягнуто домовленості про розвиток та розширення українського сегмента закладу: бібліотека готова співпрацювати з українськими видавництвами та закуповувати в них книжки. Василь Химинець передав список таких видавництв для подальшої співпраці.

Крім того, напередодні в бібліотеці було проведено презентацію віршів Ліни Костенко, перекладених німецькою мовою. Захід був приурочений до 92-річчя поетеси, яке вона відзначала 19 березня.

Адміністрація бібліотеки повідомляє, що відвідання книгозбірні та її музеїв для українців безкоштовне.

Перша леді Олена Зеленська наголосила на важливості проекту під час війни.

«Навіть під обстрілами хочеться думати не тільки про виживання, а й про книжки, про творчість – про все, що рятує нас від хаосу війни та розрухи й дає духовні сили. Дякуємо австрійським друзям. Рятуючи нашу літературу, ви в такий спосіб рятуєте Україну. Адже у певному сенсі ми всі – це те, що ми читаємо», – наголосила дружина Президента.