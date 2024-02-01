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У Берліні проведено черговий раунд переговорів із Німеччиною щодо двосторонніх безпекових зобов'язань

1 лютого 2024 року - 19:27

У Берліні проведено черговий раунд переговорів із Німеччиною щодо двосторонніх безпекових зобов'язань

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави українська переговорна команда на чолі із заступником керівника Офісу Президента Ігорем Жовквою під час робочого візиту до Берліна провела черговий раунд переговорів із Німеччиною щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові зобов'язання та довгострокову підтримку нашої держави.

У межах візиту Ігор Жовква також обговорив із німецькими візаві подальше поглиблення двосторонньої співпраці в пріоритетних сферах і подякував Німеччині за підтримку сьогоднішнього рішення ЄС щодо фінансового інструменту для України на 2024–2027 роки обсягом 50 млрд євро. 

Сторони узгодили графік контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу.

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