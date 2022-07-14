У берлінському палаці Шарлоттенбург запрацював аудіогід українською мовою

Перша леді України Олена Зеленська разом із першою леді Німеччини Ельке Бюденбендер запустили аудіогід українською мовою в палаці-музеї Шарлоттенбург у Берліні. Це одна з видатних пам'яток і символів німецької столиці.

Запуск аудіогіда відбувся в Берліні. Олена Зеленська долучилася до заходу з України за допомогою відеозв’язку.

У презентації взяла участь дружина Президента ФРН Ельке Бюденбендер.

Перша леді України переконана, що російське вторгнення надало проекту із запуску українських аудіогідів іще більшої актуальності, бо нині йдеться про захист української мови та всього українського від загарбників.

«Мова – це те, чого нападник не може знищити, хоч би як намагався», – зазначила вона.

Також, за словами дружини Президента України, проект важливий для українських громадян, які через війну тимчасово перебувають в інших країнах, зокрема в Німеччині.

«Після пережитих жахів українці, яких розкидало по світу, відвідують музеї та екскурсії, бо це допомагає знову відчути мирне життя та вивчити країну, яка дала прихисток. Наші аудіогіди – рідне слово для тих, хто вимушено полишив Україну», – наголосила Олена Зеленська.

Це вже другий український аудіогід у Берліні, запущений у межах проекту Олени Зеленської. Перший запрацював у Музеї природознавства – одному з найбільших природничих музеїв Німеччини, заснованому в 1889 році. Його колекції налічують понад 30 млн експонатів. Також музей відомий інтерактивними мультимедійними майданчиками, що допомагають зануритися в природничі процеси, зокрема зазирнути у світ динозаврів.

Втілення проекту зі створення аудіогідів українською мовою в культурних пам'ятках світу за ініціативою першої леді України було розпочато у 2020 році. Вже запущено понад 40 таких аудіоекскурсій у більш як 30 країнах. Зокрема, вони діють у Колізеї (Італія), Версалі (Франція), галереї Альбертіна (Австрія), палаці Долмабахче (Туреччина), Лондонському Тауері, Палаці Сансусі (Потсдам, Німеччина) тощо.