Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас – звернення Президента
25 березня 2026 року - 20:22

У Білому домі Олена Зеленська взяла участь у другому дні саміту, який організувала перша леді США

26 березня 2026 року - 00:32

Україна пропонує взаємовигідне партнерство: ми можемо посилити тих, хто може посилити нас – звернення Президента

25 березня 2026 року - 20:20

Ваша робота додає хорошого настрою всім українцям – Президент зустрівся з воїнами СБУ та привітав їх із професійним святом

25 березня 2026 року - 17:42

Олена Зеленська взяла участь у приєднанні ще двох провідних американських університетів до Глобальної коаліції українських студій

25 березня 2026 року - 16:49

Зустріч Президента зі спортсменами національної паралімпійської збірної України – чемпіонами і призерами ХІV зимових Паралімпійських ігор
23 березня 2026 року - 17:09

У Білому домі Олена Зеленська взяла участь у другому дні саміту, який організувала перша леді США

26 березня 2026 року - 00:32

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у другому дні саміту «Виховання майбутнього разом», який організувала перша леді США Меланія Трамп. Заходи в межах саміту відбулися в Білому домі.

«Наша країна повністю розділяє бажання дати дітям усі сучасні можливості і найкращу освіту. І навіть в умовах оборони створює для цього технологічні та цифрові рішення, часто безпрецедентні та унікальні. Побудувати й захистити майбутнє можна тільки через розвиток. І тут нам, безумовно, є чим поділитися зі світом», – наголосила вона.

Також у Білому домі Олена Зеленська провела зустріч із першим джентльменом Словенії Алешем Мусаром і подякувала йому за підтримку України.

«Мій колега – активний учасник Саміту перших леді та джентльменів. Поговорили про наступний, уже шостий за ліком, Саміт перших леді та джентльменів, що відбудеться, як завжди, у Києві. Знову оберемо тему, актуальну для всього світу, і запропонуємо дієві рішення, які потім винесемо на поля Організації Об’єднаних Націй. Минулого року саме так ми з колегами порушили в ООН тему освіти, яка змінює світ», – наголосила перша леді.

