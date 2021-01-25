У боротьбі з COVID-19 велика відповідальність і частина роботи лежить саме на місцевій владі – Кирило Тимошенко

У питаннях ефективної протидії поширенню коронавірусу велике значення має тісна співпраця місцевої влади, обласних державних адміністрацій і центральних органів влади, адже значна частина відповідальності лежить саме на місцевому керівництві. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді».

«Під час процесу децентралізації, який і зараз триває в нашій країні, велика відповідальність і робота покладені саме на обласні державні адміністрації, на місцеве самоврядування. І це головне. Але деякі з органів місцевого самоврядування ще не до кінця це розуміють», – зазначив Кирило Тимошенко.

За його словами, завдяки постійній координації Офісу Президента, МОЗ та очільників облдержадміністрацій вдається тримати під контролем кількість вільних ліжок у медзакладах у регіонах та розуміти динаміку захворюваності.

«Фактично з листопада, коли у нас було 50 тисяч ліжок для хворих на COVID-19, ми змогли зробити 65 тисяч ліжок. Як це відбувається? Кожен очільник області збирає своїх медиків разом з Міністерством охорони здоров'я, розуміє, які лікарні можуть бути підключені до програми боротьби з COVID-19, розуміє, де можуть бути створені додаткові ліжка. Разом з Національною службою здоров'я України вони підписують контракти, входять у пакетне обслуговування й таким чином збільшують кількість ліжок», – розповів Кирило Тимошенко.

Поряд із кількістю місць для хворих на коронавірус поставало питання їхнього забезпечення киснем, додав Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента України наголосив, що фактично за сім тижнів вдалося додати 35 тисяч кисневих точок.

«За сім тижнів ми змогли зробити, щоб в Україні показник у середньому по країні був близько 85% покриття киснем ліжок для хворих на коронавірус, і це питання фактично знялося», – зауважив він та додав, що наразі в деяких областях рівень забезпеченості киснем сягає 95-98%.

«Це великий показник, і це у кількості не просто два-три концентратори чи централізований кисень – це велика кількість точок, які ми підключаємо», – констатував Кирило Тимошенко.

Зі свого боку заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що найближчим часом буде запропоновано нову методику поділу зон епідемічної небезпеки.

«Ми запропонуємо уряду новий «світлофор» зон епідемічної небезпеки, які будуть існувати в Україні вже у середині або наприкінці лютого», – сказав він.

Зокрема, за словами Віктора Ляшка, існуватимуть чіткі «маячки» щодо того, де ситуація дестабілізується й потрібно вживати додаткових заходів.

Він зауважив, що ключовим показником у запропонованій методиці адаптивного карантину має стати спроможність системи охорони здоров’я надати допомогу всім, хто її потребує.