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У Брюсселі напередодні Глобального саміту миру відбулася серія заходів у межах ініціативи Bring Kids Back UA

14 червня 2024 року - 13:25

У Брюсселі напередодні Глобального саміту миру відбулася серія заходів у межах ініціативи Bring Kids Back UA

У межах плану дій Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA у Брюсселі відбулось експертне обговорення напрацювань робочої групи цієї ініціативи, презентація документальної книги Living the War – Children During the Russian War Against Ukraine та відкриття фотовиставки. Усі заходи присвячені темі депортованих українських дітей.

Співголова міжнародної робочої групи Bring Kids Back UA баронеса Гелена Кеннеді,  Генеральний прокурор України Андрій Костін та старша радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна презентували попередні висновки документа міжнародної робочої групи «Захист дітей від примусового переміщення та депортації згідно з міжнародним правом». Участь в обговоренні взяли також представники ЄС і Канади.

Дарія Зарівна наголосила на важливості координації зусиль міжнародної спільноти для розв’язання проблеми депортованих дітей.

«Потрібна скоординована глобальна інформаційна кампанія для тиску на РФ щодо повернення в Україну дітей, викрадених росіянами, зокрема з Херсонського будинку дитини й Олешківського інтернату. Ми мусимо діяти рішуче та спільно, оскільки час грає не на нашу користь», – зазначила вона. 

Захід наблизив міжнародну спільноту до визначення методів повернення дітей та здійснення тиску на Росію. Учасники підтримали можливий механізм повернення викрадених неповнолітніх, який передбачає також забезпечення кожної повернутої дитини реабілітаційними та реінтеграційними послугами та влаштування в сімейні форми виховання.

Також у Брюсселі презентували книгу та фотовиставку, які ілюструють досвід маленьких українців під час війни.

Повернення наших дітей додому – одне з питань, яке обговорюватимуть під час Глобального саміту миру у Швейцарії 15–16 червня. Звільнення всіх полонених і депортованих – серед провідних тем.

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