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Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

10 липня 2025 року - 23:10

Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

На полях Конференції з питань відновлення України, яка триває в Римі, Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Глава держави подякував МАГАТЕ й особисто Рафаелю Гроссі за підтримку та готовність допомагати. Президент наголосив на тому, що захист інфраструктури атомної енергетики є критично важливим для стійкості та безпеки України.

У присутності Володимира Зеленського міністр енергетики України Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України.

У документі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС. Крім того, закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що важливо для зміцнення енергетичної безпеки нашої країни.

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