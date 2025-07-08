Україна та МАГАТЕ посилюють співпрацю в енергетичному відновленні країни

На полях Конференції з питань відновлення України, яка триває в Римі, Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

Глава держави подякував МАГАТЕ й особисто Рафаелю Гроссі за підтримку та готовність допомагати. Президент наголосив на тому, що захист інфраструктури атомної енергетики є критично важливим для стійкості та безпеки України.

У присутності Володимира Зеленського міністр енергетики України Герман Галущенко та Рафаель Гроссі підписали Меморандум про взаєморозуміння між МАГАТЕ та урядом України про співпрацю в галузі підтримки відновлення України.

У документі, зокрема, йдеться про те, що МАГАТЕ буде гарантом дотримання безпеки під час завершення будівництва додаткових блоків на Хмельницькій АЕС. Крім того, закріплена підтримка розвідки, видобутку та виробництва уранових ресурсів в Україні, що важливо для зміцнення енергетичної безпеки нашої країни.