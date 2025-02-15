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У Брюсселі відбувся другий раунд діалогу Україна – ЄС у сфері безпеки й оборони

18 лютого 2025 року - 23:09

У Брюсселі відбувся другий раунд діалогу Україна – ЄС у сфері безпеки й оборони

У Брюсселі відбувся другий раунд діалогу Україна – ЄС з питань безпеки й оборони. Делегації очолили заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішньої діяльності з питань миру, безпеки та оборони Шарль Фріз. 

Ключова тема зустрічі – двостороння співпраця у сфері безпеки та оборони, зокрема реалізація спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС.

Ігор Жовква поінформував про пріоритетні оборонні потреби України й наголосив на тому, що важливо інвестувати в український ОПК. Сторони також обговорили розширення діяльності Офісу оборонних інновацій ЄС в Україні. 

Заступник керівника Офісу Президента також провів зустріч із комісаром Європейського Союзу з питань розширення Мартою Кос. Співрозмовники обговорили прогрес нашої держави в переговорах про вступ до ЄС. Зокрема, ішлося про відкриття першого кластера «Основи» найближчим часом. Україна розраховує відкрити ще два кластери під час польського головування в Раді ЄС та решту – три – під час данського. 

Крім того, відбулася зустріч із керівником Кабінету Президента Європейської ради Педро Лурті. Головна тема обговорень – підсумки Мюнхенської конференції та результати зустрічі європейських лідерів у Парижі 17 лютого. 

Окрема увага – взаємодії зі США для досягнення справедливого й сталого миру, ролі Євросоюзу в посиленні переговорних позицій і наданні дієвих гарантій безпеки. 

«Членство України в ЄС є ключовим елементом безпекових гарантій поряд із членством у НАТО. Йдеться не лише про Україну. Це питання європейської безпеки, тому ЄС має бути за столом переговорів», – наголосив Ігор Жовква. 

Координацію зусиль і гарантії безпеки заступник керівника Офісу Президента також обговорив із керівництвом кабінетів Європейської комісії та Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики.

У межах відносин із НАТО Ігор Жовква провів зустріч із директором приватного офісу Генсека НАТО Джефрі ван Лееувеном і постійними представниками країн – членів Альянсу: Великої Британії, Данії, Естонії, Ісландії, Канади, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції. 

Крім того, заступник керівника Офісу Президента взяв участь у дискусії за підсумками Мюнхенської конференції з питань безпеки «Час для рішучих дій в Україні».
 

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