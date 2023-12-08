У Буенос-Айресі Президент України взяв участь у церемонії інавгурації новообраного Президента Аргентини

Під час робочого візиту до Аргентини Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії передачі президентських повноважень та вступу на посаду новообраного Президента Аргентинської Республіки Хав’єра Мілея.

Церемонія інавгурації, на якій були присутні попередній Президент Аргентини Альберто Фернандес і запрошені представники іноземних держав, керівники й члени урядів, відбулася в Національному конгресі Аргентини в Буенос-Айресі.

Хав’єр Мілей склав конституційну присягу. Після цього відбулася передача атрибутів влади новому главі Аргентинської Республіки.

Після завершення інавгурації Володимир Зеленський разом з іншими представниками іноземних держав узяв участь у церемонії привітання Хав’єра Мілея зі вступом на посаду, яка відбулася в Будинку уряду Аргентини.

Президент України також неформально поспілкувався з главами держав та урядів іноземних країн.

