Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО – звернення Президента України
Максимально активно працюємо з партнерами заради посилення української ППО – звернення Президента України

8 грудня 2023 року - 21:15

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Буенос-Айресі Президент України взяв участь у церемонії інавгурації новообраного Президента Аргентини

10 грудня 2023 року - 18:36

Президент України провів зустріч із Президентом Еквадору

10 грудня 2023 року - 17:02

Президент України в Буенос-Айресі зустрівся з Президентом Уругваю

10 грудня 2023 року - 16:10

У Буенос-Айресі Президент України провів зустріч із Президентом Парагваю

10 грудня 2023 року - 15:40

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Аргентини
Робочий візит Президента України до Аргентини

10 грудня 2023 року - 15:51

Перейти до всіх галерей

У Буенос-Айресі Президент України взяв участь у церемонії інавгурації новообраного Президента Аргентини

10 грудня 2023 року - 18:36

У Буенос-Айресі Президент України взяв участь у церемонії інавгурації новообраного Президента Аргентини

Під час робочого візиту до Аргентини Президент України Володимир Зеленський узяв участь у церемонії передачі президентських повноважень та вступу на посаду новообраного Президента Аргентинської Республіки Хав’єра Мілея.

Церемонія інавгурації, на якій були присутні попередній Президент Аргентини Альберто Фернандес і запрошені представники іноземних держав, керівники й члени урядів, відбулася в Національному конгресі Аргентини в Буенос-Айресі.

Хав’єр Мілей склав конституційну присягу. Після цього відбулася передача атрибутів влади новому главі Аргентинської Республіки.

Після завершення інавгурації Володимир Зеленський разом з іншими представниками іноземних держав узяв участь у церемонії привітання Хав’єра Мілея зі вступом на посаду, яка відбулася в Будинку уряду Аргентини.

Президент України також неформально поспілкувався з главами держав та урядів іноземних країн.
 

ф

Робочий візит Президента України до Аргентини

10 грудня 2023 року - 15:51
Версія для друку