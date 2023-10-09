У Бухаресті Президент зустрівся з головою румунського уряду

Президент України Володимир Зеленський у Бухаресті провів зустріч із Прем’єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку.

Глава держави висловив подяку румунському уряду за вагому практичну допомогу нашій державі з перших днів повномасштабного російського вторгнення.

Президент високо оцінив конструктивну й дієву взаємодію на рівні виконавчої влади двох країн, зокрема підготовку першого в історії двосторонніх відносин спільного засідання урядів України та Румунії в Києві.

Володимир Зеленський і Марчел Чолаку обговорили питання оборонної підтримки України та посилення двосторонньої співпраці на рівні ОПК.

Сторони відзначили критичний внесок України та Румунії у глобальну продовольчу безпеку, зокрема забезпечення транзиту української агропромислової продукції на ринки третіх країн. Було наголошено на важливості реалізації домовленостей щодо подвоєння обсягів транзиту української агропродукції територією Румунії.

Президент і Прем’єр-міністр відзначили важливість забезпечення прав представників української національної меншини в Румунії та представників румунської національної меншини в Україні, зокрема шляхом розвитку двосторонньої договірно-правової бази з урахуванням міжнародних зобов’язань і стандартів.