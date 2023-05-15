У цей вирішальний для нашого народу момент уся Велика Британія разом з Україною – Володимир Зеленський після зустрічі з Ріші Сунаком

У межах візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

Глава Української держави висловив подяку очільнику британського уряду та всьому народу Великої Британії за підтримку України.

«У цей час викликів, у цей складний, вирішальний момент для нашого народу, зокрема для наших воїнів, коли ми готуємося до контрнаступальних кроків і нам потрібен успіх, ви – разом з нами, ви допомагаєте – уся Велика Британія, ваш уряд і ви особисто. Це для нас дуже важливо. Дуже дякую вам за це», – сказав Президент України під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів із Ріші Сунаком.

За його словами, на сьогоднішній зустрічі основну увагу було зосереджено на питаннях оборонної підтримки України.

Володимир Зеленський подякував за значний пакет підтримки, який підготувала Велика Британія для нашої країни, і зауважив, що це допоможе зберегти життя наших людей.

Глава Української держави розповів, що сьогодні, під час переговорів, ішлося про питання надання Україні винищувачів.

«Це дуже важлива тема для нас, тому що ми не можемо контролювати небо… Ми – партнери, і Ріші знає всі деталі того, що відбувається на фронті. Ми хочемо створити коаліцію винищувачів. Ми говорили про це. Я надзвичайно позитивно налаштований. І, думаю, найближчим часом ви почуєте про важливі рішення. Але спершу ми маємо трохи попрацювати», – сказав Президент України.

Зі свого боку Ріші Сунак зазначив, що для нього честь і задоволення вітати знову Володимира Зеленського у Великій Британії.

«Сьогодні Україна хоробро протистоїть російській агресії. І ми мали чудову нагоду поговорити про підтримку, яку надає Велика Британія Україні не лише зараз, а й на майбутнє», – наголосив він.

Прем’єр-міністр зауважив, що українці сьогодні на полі бою відстоюють спільні цінності свободи, демократії та верховенства права.

За словами Ріші Сунака, його країна й далі надаватиме українському народові підтримку, що необхідна для захисту від агресії.

Він зазначив, що Велика Британія рада бути першою країною, яка передала Україні зброю великої дальності, а також посилюватиме протиповітряну оборону нашої країни й надаватиме далекобійні ударні дрони.

«І Кремль має знати, що ми нікуди не підемо, ми будемо робити це й надалі. Ми залишаємося непохитними в тому, щоб допомогти Україні захиститися», – сказав очільник британського уряду.

На його переконання, Україна повинна не лише відновити свою територіальну цілісність, а й мати змогу захистити себе в майбутньому.

«Іще однією темою наших переговорів сьогодні були безпекові домовленості, які ми повинні запровадити між країнами-союзниками для України на довгострокову перспективу», – розповів Ріші Сунак.

Він також зазначив, що Велика Британія готова відіграти активну й одну з ключових ролей у створенні авіаційної коаліції. Прем’єр-міністр зауважив, що це питання стосується не лише надання літаків, а й тренування льотчиків, відповідного матеріально-технічного забезпечення.