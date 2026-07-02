У час повномасштабної війни поліція – значно більше, ніж правоохоронці; це ті, хто допомагає людям – Президент з нагоди Дня Нацполіції

З нагоди 11-ї річниці створення Національної поліції України Президент Володимир Зеленський зустрівся з поліцейськими та відзначив їх державними нагородами.

«Багато пройдено за цей час, немало зроблено. І сьогодні, хоч і є ще чим посилити роботу Національної поліції України, ми можемо бути вдячними, дуже вдячними, безумовно, пишатися такими фаховими людьми, які служать у структурах Нацполу, які захищають наших людей, які захищають правопорядок в Україні й саму Україну разом з іншими нашими складовими Сил оборони та безпеки України», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави подякував тисячам поліцейських, які сміливо й самовіддано виконують бойові завдання на фронті у складі бригад «Лють» і «Хижак», КОРДу, стрілецьких підрозділів поліції.

Президент закликав пам’ятати кожного й кожну, хто віддав життя в боротьбі за волю й незалежність України. Присутні вшанували пам’ять полеглих хвилиною мовчання.

Володимир Зеленський відзначив роботу поліцейських, які несуть службу у прифронтових громадах під постійними обстрілами, допомагають в евакуації, розмінуванні територій, документують та розслідують воєнні злочини ворога й шукають зниклих безвісти.

«Від моменту створення Нацполу й дотепер ми щодня відзначаємо ваші результати в боротьбі з організованою злочинністю, знешкодженні шахрайських мереж і різних проявів кіберзлочинності, у захисті дітей, у підтриманні безпеки в українських громадах», – додав Глава держави.

Президент вручив рідним загиблих Героїв України ордени «Золота Зірка». Найвищого звання посмертно удостоєні:

Старший лейтенант поліції Роман Зеленський. Брав участь в обороні Сумщини. Під час аеророзвідки виявив три ворожі ДРГ і разом із побратимами знищив їх дронами. Помітив групу із шести окупантів, висунувся в їхній бік та разом із підлеглими захопив у полон. Двадцять першого серпня як керівник групи зведеного загону дав команду зачистити будинок і першим вирушив уперед. Коли зсередини російські окупанти відкрили вогонь, подав підлеглим сигнал про небезпеку та відповів вогнем на ураження. Встиг поранити трьох загарбників, але сам також зазнав поранення. Наступного дня Роман Зеленський помер у лікарні.

Майор поліції Олександр Куралех. На позиції в Донецькій області під час удару ворожого FPV-дрона закрив собою побратима. Цим урятував йому життя та не допустив детонації боєкомплекту, що могла б призвести до загибелі всього розрахунку. Попри важке поранення Олександр Куралех продовжував командувати боєм і віддавав накази, щоб завершити переміщення боєприпасів і забезпечити організований відхід побратимів. Після того як бойове завдання було виконане, евакуаційна група вивезла його з поля бою та передала лікарям. Попри зусилля медиків Олександр Куралех помер у хірургічному госпіталі 14 січня 2026 року.

Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Герою України, старшому сержанту поліції Юрію Ілляшенку. Із грудня 2025 року група поліцейських спецпідрозділу КОРД під командуванням Юрія Ілляшенка 276 днів утримувала вогневу позицію в безпосередній близькості до окупантів під постійними артилерійськими та мінометними обстрілами й дроновими ударами. За цей час старший сержант поліції разом із підлеглими виконав низку успішних операцій та двічі виходив з оточення противника, кожного разу зберігаючи життя особового складу.

Крім того, Президент відзначив захисників і захисниць орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів та Данила Галицького.

Також Глава держави присвоїв поліцейським спеціальні звання – генерал поліції другого та третього рангів.