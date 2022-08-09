У часи війни для України важлива кожна перемога, одну з яких вибороли наші шахістки в Індії

Президент Володимир Зеленський вітає учасниць жіночої збірної України, які вибороли золоті медалі на Всесвітній шаховій Олімпіаді, що відбувалася з 27 липня по 10 серпня 2022 року в місті Ченнаї (Республіка Індія).

У змаганнях взяли участь 160 жіночих команд із 800 учасницями. Українську жіночу збірну, яка виборола першість, представляли Анна Музичук, Марія Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса та Юлія Осьмак. Це друга в історії перемога українок на Всесвітній шаховій Олімпіаді. Вперше українські шахістки здобули перемогу у 2006 році.

Наші шахістки продемонстрували майстерність та високий рівень гри. Сьогодні, у важкі часи, коли Росія розв’язала проти України повномасштабну війну, метою якої є знищення українського народу, для нас вкрай важлива кожна перемога, і не лише на полі бою, а й на спортивних майданчиках. Одну з таких перемог вибороли наші шахістки. Разом маємо поставити ворогу беззаперечний мат.

Без жодних гамбітів – не жертвуючи нічим в обмін на щось – ми повернемо кожну клітинку своєї землі. Бо попри будь-які дебюти, блокади та пафосні погрози знищити нас у два ходи, всі вороги України рано чи пізно потрапляють у цугцванг – безпорадне становище, коли будь-який їхній хід призводить до програшу. Пішаки закінчаться. Офіцери будуть биті. Важких фігур не залишиться.

І голий король почує: «Шах і мат. Слава Україні!»