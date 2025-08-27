У Черкасах запрацював освітній простір Школи Супергероїв, створений за фінансування Фундації Олени Зеленської

Перша леді України разом із командою Фундації Олени Зеленської та тимчасовим повіреним у справах Посольства Португалії в Україні Педро Форбсом Лемосом побувала в першій на Черкащині Школі Супергероїв.

Разом із дітьми дружина Президента взяла участь у творчому майстер-класі, уроці української культурної спадщини та занятті з розвитку психологічної стійкості. Олені Зеленській також показали палати, де вчителі проводять заняття для дітей, які через стан здоров’я не можуть навчатися у школах.

Перша леді поспілкувалася з учителями та психологами про роботу простору: адаптацію дітей до школи, узгодження уроків із лікуванням та організацію занять.

«Коли дитина проходить лікування, навчання не має зупинятися, воно має адаптуватися до дитини та обставин. Школа Супергероїв робить це можливим: обладнані класи в лікарнях, учитель і психолог поруч, спілкування з однолітками. Фундація розширює мережу Школи Супергероїв, щоб такий простір був у кожній дитячій лікарні країни. Це має стати державним стандартом, і ми послідовно втілюємо його разом із міжнародними партнерами», – зазначила Олена Зеленська.

Черкаський освітній центр Школи Супергероїв забезпечує навчання дітей одразу у двох медичних закладах регіону – в обласній дитячій лікарні та в центрі онкології. Простір складається із семи навчальних зон: для дошкільнят, учнів початкових і старших класів та кабінетів ментального здоров’я. За цей рік, поки тривали ремонтні роботи, у лікарняних палатах провели майже півтори тисячі уроків для понад 800 дітей.

«Дякуємо партнерам, які підтримують нас у втіленні таких важливих проєктів. Вдячні португальському Інституту Камоенса за довіру й підтримку у створенні черкаського осередку», – наголосила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Ця Школа Супергероїв у Черкасах стала загалом 18-ю. За минулий навчальний рік в осередках Школи Супергероїв пройшли навчання понад 15 тис. дітей.

«Знання лікують, надихають, відкривають світ. Ми раді у співпраці з Фундацією Олени Зеленської дарувати дітям знання навіть там, у лікарнях, де це здається неможливим», – зазначила директорка ДУ «Школа Супергероїв» Наталія Жилінська.

Лише торік за підтримки Фундації було відкрито шість нових просторів. Із 1 вересня Школи Супергероїв запрацюють також у Чернігові та Луцьку.

«Португалія вірить, що освіта справді рятує життя, тож із радістю підтримує ініціативу Фундації Олени Зеленської «Школа Супергероїв» та створення двох освітніх центрів при лікарнях у Чернігові та Черкасах», – наголосив міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел.