У Чернігові відкрився молодіжний простір «12–21» від Фундації Олени Зеленської

У Чернігові розпочав роботу молодіжний простір «12–21» – уже третій у мережі, яку розвиває Фундація Олени Зеленської. Простір створений для підлітків і молоді віком від 12 до 21 року й поєднує дозвілля, спілкування у форматі «рівний – рівному» та професійну психосоціальну підтримку.

Під час відкриття перша леді України Олена Зеленська поспілкувалася з підлітками та молодими людьми Чернігова. На жаль, через повітряну тривогу зустріч довелося провести в укритті. Та попри все молодь встигла познайомитися з простором і відчути його атмосферу.

«Для нас важливо, щоб молоді люди приходили сюди не через обов’язок, а через внутрішню потребу. Приходили по відчуття безпеки, підтримки та прийняття», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що Чернігів переживає складну зиму, обстріли та відключення світла. У таких умовах молодим людям особливо важливо мати місце, де вони не залишаться наодинці зі своїми переживаннями. Саме таким місцем має стати простір «12–21».

Тут планують різні події: творчі майстер-класи, тренінги, книжкові клуби та кіновечори. Також у просторі готові допомогти соціальні працівники та психологи, до яких можна звернутися з будь-яким запитанням безоплатно й конфіденційно.

Простори «12–21» уже функціонують у Білій Церкві та Хмельницькому. Мережа розвивається, щоб підтримка для підлітків і молоді була доступною в усіх регіонах України.