Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами – звернення Президента Володимира Зеленського
Українські ініціативи поступово стають глобальними ініціативами – звернення Президента Володимира Зеленського

14 січня 2024 року - 21:01

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Давосі Президент зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

16 січня 2024 року - 10:21

У Давосі українська делегація провела зустрічі з представниками держав Азії, Африки, Латинської Америки та Океанії

15 січня 2024 року - 20:48

Володимир Зеленський за результатами переговорів із Віолою Амхерд у Берні: Україна має друзів, які допомагають, і Швейцарія – серед них

15 січня 2024 року - 20:42

Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення Глобального саміту миру на рівні лідерів – Володимир Зеленський після зустрічі з Президенткою Швейцарії

15 січня 2024 року - 19:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит Президента України до Швейцарії
Робочий візит Президента України до Швейцарії

15 січня 2024 року - 18:00

Перейти до всіх галерей

У Давосі Президент зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

16 січня 2024 року - 10:21

У Давосі Президент зустрівся з Генеральним секретарем НАТО

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Глава держави подякував Генеральному секретарю НАТО за стійку підтримку з боку Альянсу в захисті від російського вторгнення.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент поінформував про масовані російські обстріли українських міст і громад, які відбулися останнім часом. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Сторони також обговорили інші оборонні потреби України.

Було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, ухваленої на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Президент розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами й наголосив на важливості невідкладного підписання таких угод, які діятимуть до вступу України в НАТО.

Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять її членство в НАТО.

ф

Робочий візит Президента України до Швейцарії

15 січня 2024 року - 18:00
Версія для друку