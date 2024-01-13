У Давосі розпочалася четверта зустріч радників із питань національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації Формули миру

Українська делегація взяла участь у відкритті четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики лідерів держав щодо реалізації Формули миру, яка відбувається 14 січня у швейцарському місті Давосі.

У четвертій зустрічі беруть участь представники 81 країни та міжнародної організації, що на 15 більше, ніж були присутні на третьому подібному заході, що відбувся в жовтні 2023 року на Мальті. Зокрема, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 – Азії, 12 – Африки, 6 – Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії.

«Хорошим знаком є постійне зростання числа країн, що долучаються до роботи над спільним планом дій, який ґрунтується на українській Формулі миру. Дуже тішить, що країни регіонів Глобального Півдня дедалі більше включаються в нашу роботу. Це свідчить про розуміння: цей конфлікт у Європі є викликом для всього людства», – зазначив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у своєму виступі.

Окремо він висловив подяку за прийом цього заходу Швейцарії, яка нещодавно приєдналась до консультацій на рівні радників, але одразу включилась у роботу.

Звертаючись до присутніх, очільник Офісу Глави Української держави розповів про наслідки нещодавніх масованих ракетних обстрілів українських міст, які здійснила Росія, про жертви атак серед мирних громадян та руйнування цивільної інфраструктури.

Андрій Єрмак вкотре наголосив, що просте припинення вогню не стане завершенням російської агресії в Україні, а лише дасть нападнику паузу для накопичення сил.

«Це точно не шлях до миру. Росіяни не хочуть миру. Вони хочуть панування. Отже, вибір простий: або ми програємо і зникаємо, або виграємо й живемо далі. І ми боремось», – акцентував він.

Як розповів керівник Офісу Президента України, за два роки повномасштабної війни українські Сили оборони повернули понад 50 % території, яку окупувала Росія, та, маючи невеликі власні морські сили, знищили п’яту частину потенціалу Чорноморського флоту РФ та убезпечили Чорне море.

Водночас він заявив: якщо не відновити міжнародне право й територіальну цілісність України, то будь-який агресор деінде у світі зможе «завтра відхопити шмат будь-якої країни та провести там фейкові вибори під дулом пістолетів».

«Мир, якого прагне Україна, має гарантувати їй виживання, цілісність, суверенітет і можливість розвитку. Має запобігти повторенню агресії. Разом ми створили цілісну структуру досягнення такого миру. Її елементи тісно пов’язані між собою. І це єдиний шлях», – наголосив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що сьогоднішня, четверта зустріч радників у Давосі стане логічним продовженням третьої зустрічі на Мальті, де були розглянуті перші п'ять пунктів Української формули миру, а саме: ядерна безпека, продовольча та енергетична безпека, звільнення ув'язнених і депортованих, зокрема дітей, відновлення територіальної цілісності та суверенітету України.

«Ще п'ять маємо опрацювати тут. Серед них: виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни. Як і на Мальті, кожен із цих пунктів буде презентований країнами, які є співлідерами відповідних треків Формули. Хочу подякувати їм за цю активну позицію», – акцентував керівник Офісу Президента України.

За його словами, учасники сьогоднішньої зустрічі мають визначитись щодо подальших дій, зокрема узгодити формат проведення Глобального саміту миру.

«Потрібна платформа, яка зафіксує конкретні частини нашого комплексного плану. Щоб рухатись далі, слід домовитись щодо формату проведення Установчого саміту миру. Сподіваюсь, ми зуміємо знайти прийнятний варіант. Це дозволить взятися за розробку детальних дорожніх карт для кожного з пунктів Формули. Країни – лідери відповідних напрямів Формули могли б прийняти тематичні конференції, щоб фіналізувати алгоритми їх реалізації», – резюмував Андрій Єрмак.

На відкритті четвертої зустрічі радників у Давосі також виступили: засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб, президент ВЕФ Берге Бренде та міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Сьогодні в межах четвертої зустрічі радників у Давосі також відбудуться дві спеціальні сесії в розвиток презентованих на Мальті пунктів Формули миру щодо продовольчої безпеки та гуманітарних аспектів війни.