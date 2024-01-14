У Давосі українська делегація провела зустрічі з представниками європейських країн

У межах четвертої зустрічі радників з питань національної безпеки та політичних радників щодо Української формули миру у Давосі українська делегація за участю керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака провела зустрічі з представниками низки європейських країн.

Під час зустрічей із представниками країн – членів Європейського Союзу увагу було приділено питанням двосторонньої взаємодії в контексті реалізації Формули миру та підготовки майбутнього Глобального саміту миру, а також питанню європейської інтеграції України з акцентом на подальшій макрофінансовій підтримці нашої держави та заходах із підготовки переговорного процесу про вступ до ЄС.

Українська делегація зустрілася з дипломатичним радником голови уряду Італії Фабріціо Саджо. Україна подякувала італійським партнерам за всебічну допомогу в протистоянні збройній агресії РФ та закликала до посилення оборонних спроможностей, зокрема ППО, задля порятунку життів українців та забезпечення безпеки українських міст. Співрозмовники скоординували спільні зусилля в контексті цьогорічного головування Італійської Республіки в G7 та обговорили питання спільної роботи над двосторонніми безпековими гарантіями в межах вільнюської Спільної декларації «Великої сімки».

Також відбулася зустріч із державним секретарем Канцелярії Президента Республіки Польща – керівником Бюро з міжнародної політики Марціном Пшидачем. Українська сторона подякувала польським партнерам за всебічну допомогу та солідарність з Україною в протистоянні збройній агресії РФ. Було наголошено на необхідності консолідації світу довкола імплементації Формули миру як єдиного шляху до припинення війни. Співрозмовники докладно обговорили питання щодо блокування країнами Європи експорту українського зерна суходолом після 15 вересня минулого року. Було зазначено, що Україна розраховує на зважений і єдиний підхід ЄС у підтримці нашої держави, яка мужньо протистоїть російській агресії, а не поспішні односторонні заходи.

У Давосі також відбулася двостороння зустріч української делегації з державним секретарем Міністерства закордонних справ Румунії Юліаном Фотою. Співрозмовники високо оцінили рішення про стратегічне партнерство між Україною та Румунією й наголосили на важливості спільної роботи для його подальшого наповнення практичними результатами. Було докладно обговорено двосторонню оборонну співпрацю, зокрема аспекти підготовки українських пілотів на винищувачах F-16 у тренувальному центрі на території Румунії.

Українська делегація також зустрілася із зовнішньополітичною радницею Президента Словацької Республіки Яною Кобзовою та подякувала за підтримку й посилення оборонних спроможностей України в протидії російській агресії. Було також обговорено питання подальшої оборонної співпраці між двома країнами. Співрозмовники окремо обговорили питання щодо блокування країнами Європи експорту українського зерна суходолом. Українська сторона розраховує на зважений та єдиний підхід ЄС у підтримці України, яка мужньо протистоїть російській агресії.

Крім того, відбулася двостороння зустріч української делегації із заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Яном Марʼяном. Україна високо оцінила всебічну допомогу й солідарність Чехії в протистоянні збройній агресії РФ та обговорила питання оборонної співпраці між двома країнами.

Українська делегація також зустрілася з радником Президента Французької Республіки з питань Східної Європи й Туреччини Бертраном Бюшвальтером. Українська сторона подякувала французьким партнерам за підтримку євроатлантичних прагнень України та спроможностей українського війська в боротьбі з агресором.

Під час зустрічі з радником Федерального канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики Єнсом Пльотнером Андрій Єрмак подякував Німеччині та Єнсу Пльотнеру особисто за постійну участь у консультаціях щодо імплементації Української формули миру. Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак високо оцінив невпинну підтримку Німеччиною української Формули миру. Співрозмовники докладно обговорили поточну ситуацію на передовій та безпекові потреби нашої країни. Українська сторона подякувала Німеччині за значний внесок в історичне рішення Європейського Союзу про початок переговорного процесу з Україною. Було відзначено важливу роль канцлера Олафа Шольца в цьому питанні.

Відбулася також зустріч української делегації з директоркою Департаменту у закордонних справах Апарату глави уряду Іспанії Еммою Апарісі. Українська делегація високо оцінила всебічну допомогу та солідарність Іспанії з Україною в протистоянні збройній агресії РФ та обговорила питання оборонної співпраці двох країн.

Крім того, українська сторона зустрілася з в. о. радника з питань зовнішньої та безпекової політики Офісу Прем’єр-міністра Королівства Нідерландів Адріаном Айселштайном. Українська делегація висловила подяку нідерландським партнерам за підтримку спроможностей українського війська в боротьбі з агресором і важливу спільну роботу з метою притягнення агресора до відповідальності. Співрозмовники обговорили роботу над двосторонніми безпековими гарантіями в межах Вільнюської декларації G7 та заходи двостороннього політичного діалогу в найближчій перспективі.

У Давосі відбулася двостороння зустріч із послом Мальти в Казахстані, Азербайджані та в Україні з резиденцією на Мальті Джоном Дебоно. Українська делегація висловила подяку мальтійській стороні за організацію на Мальті попередньої зустрічі радників із нацбезпеки щодо Української формули миру.

На зустрічі з радником Прем’єр-міністра Республіки Болгарія з питань зовнішньої та безпекової політики Драгомиром Заковим українська делегація подякувала за підтримку Української формули миру й готовність долучитися до її практичної реалізації. Було відзначено роль Болгарії як співлідера в реалізації пункту Формули миру про екологічну безпеку та обговорено подальші спільні дії для досягнення прогресу в цьому питанні. Під час зустрічі було приділено особливу увагу обговоренню безпекових питань та актуальних потреб українських захисників. Окремо співрозмовники обговорили безпеку Чорноморського регіону, а також захист альтернативного «зернового коридору» від атак російських терористів.

Українська делегація провела зустріч із радником члена Президії Боснії і Герцеговини від боснійського народу Алієм Кожляком та обговорила питання активізації політичного діалогу між двома державами. Також відбувся обмін думками щодо подальших кроків на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції України та Боснії і Герцеговини.

Під час зустрічі з державним секретарем Міністерства закордонних справ Республіки Північна Македонія Філіпом Тосевським українська сторона висловила подяку за непохитну підтримку України. Співрозмовники обговорили подальшу оборонну підтримку з боку Північної Македонії з урахуванням пріоритетних потреб українських захисників. Було також обговорено подальші кроки з реалізації Формули миру. Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій підтримці з боку Північної Македонії на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО. Представники Української держави висловили подяку за приєднання Північної Македонії до Спільної декларації «Групи семи» про гарантії безпеки для України та наголосили на важливості початку переговорів щодо укладення двосторонньої угоди між Україною та Республікою Північна Македонія.

Крім того, українська делегація зустрілася з Державним секретарем з питань зовнішньої політики Офісу Прем’єр-міністра Республіки Словенія Войко Волком. Сторони обмінялися думками щодо реалізації Української формули миру та можливості долучення до цього процесу якомога більшої кількості країн світу, зокрема Словенії.

Представники України відзначили, що Словенія могла б зробити дієвий внесок у реалізацію окремих пунктів Формули, зокрема в питання продовольчої безпеки. Співрозмовники також обговорили можливості розширення двосторонньої співпраці, позитивно відзначивши участь Словенії в ініціативі «Зерно з України». Під час розмови було відзначено важливу роль подальшого зміцнення оборонних можливостей України. Окрему увагу під час зустрічі було приділено подальшій підтримці з боку Словенії на шляху інтеграції України до ЄС і НАТО.

Зустріч із радником із національної безпеки Прем'єр-міністра Грецької Республіки Таносом Докосом була присвячена подальшим крокам на шляху до підготовки Глобального саміту миру та практичному залученню Греції до реалізації Української формули миру. Українська сторона подякувала Греції за нещодавні рішення щодо приєднання до реалізації пунктів Української формули миру щодо продовольчої безпеки та протидії екоциду. Сторони обговорили механізми співпраці в контексті стримування агресора, зокрема подальше посилення санкційних обмежень ЄС проти РФ та перешкоджання можливостям обходу санкцій для держави-агресора. Українська сторона також подякувала Греції за політичну, гуманітарну та військову допомогу Україні та висловила сподівання на підтримку Греції в контексті європейської інтеграції.

Під час зустрічі з радником Президента Латвійської Республіки з питань національної безпеки Айварсом Пуріньшем співрозмовники обговорили подальшу оборонну підтримку з боку Латвії, наголосивши на пріоритетності запуску повноцінної роботи Коаліції дронів. Було обговорено подальші кроки з реалізації Української формули миру та долучення до практичної реалізації відразу декількох її пунктів.

Окрему увагу було приділено питанню Спільної декларації «Групи семи» про гарантії безпеки для України. Представники України подякували Латвії за готовність до переговорів щодо укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії.

На зустрічі з генеральним директором Департаменту Східної Європи та Центральної Азії МЗС Естонії Марге Мардісалою-Кагар ішлося про питання взаємодії двох держав у контексті реалізації Української формули миру та підготовки майбутнього Глобального саміту миру. Українська делегація подякувала естонській стороні за підтримку України й дієве посилення оборонних спроможностей нашої держави під час неспровокованої російської агресії. Також було висловлено подяку Естонії за лідерство у створенні ІТ-коаліції на підтримку України. Сторони обговорили перспективи укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки до моменту вступу України в НАТО. Естонія підтвердила готовність до початку практичних консультацій із цього питання.

Відбулася двостороння зустріч української делегації з радником Президента Республіки Молдова з питань оборони та національної безпеки, секретарем Вищої ради безпеки Молдови Станіславом Секрієру. Співрозмовники обговорили питання взаємодії двох держав у контексті реалізації Української формули миру та підготовки майбутнього Глобального саміту миру. Під час розмови відбувся обмін думками щодо актуальних питань регіональної безпеки, викликів і загроз з боку Росії та відзначено важливість посилення двосторонньої співпраці в цій сфері. Було скоординовано подальші євроінтеграційні кроки двох держав у контексті початку переговорів щодо членства в ЄС.

Також відбулася зустріч української делегації з радницею з питань зовнішньої політики та безпеки федерального міністра з європейських та міжнародних справ Австрії Андреєю Бахер. Українська сторона висловила подяку Австрії за підтримку Формули миру та готовність долучитися до імплементації окремих її пунктів. Україна також закликала Австрію приєднатися до Спільної декларації лідерів «Групи семи», ухваленої на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Представники України висловили очікування щодо підтримки з боку Австрії в питаннях, пов'язаних із початком переговорного процесу України з ЄС.

Під час зустрічі української делегації з директором Дипломатичного директорату Офісу Президентки Угорщини, дипломатичним радником Кріштофом Алтусом був обговорений прогрес України на шляху європейської інтеграції, зокрема нещодавнє ухвалення Верховною Радою низки важливих євроінтеграційних законопроєктів. Представники України окремо наголосили на важливості підтримки нашої держави, зокрема з боку Угорщини, у боротьбі з російським агресором, а також на шляху до Європейського Союзу й НАТО. Сторони докладно обговорили питання взаємодії двох країн у контексті реалізації Української формули миру, графік подальших політичних контактів та актуальні питання транскордонної співпраці.

Під час зустрічі з делегацією Великої Британії на чолі з радником з питань національної безпеки Тімоті Барроу сторони обговорили результати нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака до України та наголосили на важливості укладеної двосторонньої безпекової угоди в межах Спільної декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Великої сімки». Також було обговорено подальші перспективи реалізації Української формули миру. Відбувся обмін думками щодо актуальної безпекової ситуації в Чорному морі. Було наголошено на готовності сторін продовжувати активну співпрацю з метою забезпечення свободи мореплавства в регіоні.

Українська делегація також провела зустріч із дипломатичним радником Прем’єр-міністра Ірландії Хелен Блейк, під час якої сторони обговорили практичне залучення Ірландії до імплементації окремих пунктів Формули миру та підготовку до майбутнього Глобального саміту миру. Українська делегація подякувала Ірландії за стабільну політичну та гуманітарну підтримку України й українського народу в протистоянні російській агресії. Також було скоординовано позиції сторін у межах підготовки до початку переговорного процесу про вступ України до ЄС.

Під час зустрічі з радницею Прем'єр-міністра Ісландії з питань зовнішньої політики Сесселією Сігурдадоттір було обговорено результати другого саміту Україна – Північна Європа, що відбувся в грудні минулого року в Осло. Українська делегація подякувала Ісландії за важливу оборонну підтримку, яку надає ця скандинавська держава Україні в межах багатосторонніх форматів співпраці. Окрему увагу під час зустрічі було приділено євроатлантичній інтеграції та підтримці вступу України до НАТО.

Українська сторона у Давосі провела також зустріч із делегацією Норвегії на чолі з генеральною директоркою Департаменту міжнародних справ Офісу Прем’єр-міністра Королівства Норвегія К’єрсті Андерсен. Було відзначено ефективність започаткованої співпраці у форматі Україна – Північна Європа та наголошено на готовності продовжувати його функціонування. Також було обговорено актуальну ситуацію на полі бою та пріоритетні напрями взаємодії сторін в оборонній та безпековій сферах.

Під час зустрічі з делегацією Фінляндії на чолі з директором з питань зовнішньої та безпекової політики Кабінету Президента Фінляндії Яні Рааппана було відзначено активну підтримку офіційним Гельсінкі Української формули миру та участь в імплементації шести її пунктів. Українська сторона подякувала Фінляндії за 21 оборонний пакет допомоги вартістю близько 3,6 млрд євро та висловила сподівання на подальше поглиблення співпраці в безпековій сфері у 2024 році.

Крім того, українська делегація у Давосі провела зустрічі із представниками Європейської комісії, Європейської ради та Європарламенту. У фокусі уваги був подальший рух України до набуття повноправного членства у Європейському Союзі, а також забезпечення довготривалої підтримки Української держави з боку європейських інституцій у відбитті збройної агресії Росії.