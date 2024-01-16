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Кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну – виступ Президента України перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі
Кожна інвестиція у впевненість захисника скорочує війну – виступ Президента України перед учасниками Всесвітнього економічного форуму у Давосі

16 січня 2024 року - 17:05

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Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі
Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

16 січня 2024 року - 12:15

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У Давосі Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром В’єтнаму

16 січня 2024 року - 19:46

У Давосі Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром В’єтнаму

На полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Соціалістичної Республіки В’єтнам Фам Минь Чинем.

Глава держави подякував В’єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за гуманітарну допомогу нашій країні.

Співрозмовники відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, оскільки Україну та В’єтнам поєднують багаторічні зв’язки.

Президент закликав В’єтнам підтримати імплементацію пунктів Української формули миру.

Володимир Зеленський та Фам Минь Чинь обговорили можливість активізації двосторонніх контактів між Україною та В’єтнамом на різних рівнях.

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Участь Президента України у Всесвітньому економічному форумі в Давосі

16 січня 2024 року - 12:15
Президент України Володимир Зеленський виступив перед учасниками спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі, 16 січня 2024 року.
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