У Давосі Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром В’єтнаму

На полях Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Соціалістичної Республіки В’єтнам Фам Минь Чинем.

Глава держави подякував В’єтнаму за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також за гуманітарну допомогу нашій країні.

Співрозмовники відзначили важливість активізації двосторонніх відносин, оскільки Україну та В’єтнам поєднують багаторічні зв’язки.

Президент закликав В’єтнам підтримати імплементацію пунктів Української формули миру.

Володимир Зеленський та Фам Минь Чинь обговорили можливість активізації двосторонніх контактів між Україною та В’єтнамом на різних рівнях.