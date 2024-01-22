У День Cоборності Глава держави нагородив українців, які відзначилися в захисті суверенітету й територіальної цілісності України

З нагоди Дня Соборності України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям і цивільним громадянам.

В урочистій церемонії, яка відбулася в Маріїнському палаці в Києві, взяли участь медичні працівники, волонтери, військовослужбовці, енергетики, представники місцевої влади. Глава держави зазначив, що для нього честь особисто привітати кожного з них з Днем Соборності України.

«Хочу подякувати вам за той прояв міцності, об’єднання, сили, яку ви всі продемонстрували із самого початку російського вторгнення. Дякую, що зберегли нашу державу. Дякую, що захистили її. За це вам велика вдячність від мене особисто й від усього нашого народу», – сказав Володимир Зеленський.

Президент побажав усім присутнім здоров’я та перемоги над російським ворогом.

«З такими людьми, як ви, перемога обов’язково буде. З такими міцними воїнами, які сьогодні на передовій. Хочу вам, вашим дітям, вашим онукам, дружинам, чоловікам, братам, сестрам побажати перемоги. Це, напевне, сьогодні найголовніше, що всіх нас тримає й заради чого ми всі живемо, працюємо, б’ємося», – додав Глава держави.

За особисту мужність і героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народу Володимир Зеленський вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» десятьом військовослужбовцям Збройних Сил України.

Зокрема, нагороду отримали: сержант Олег Бернадський, який у складі штурмового підрозділу захищає Україну на Запорізькому та Донецькому напрямках; солдат Олег Дуженький, який неодноразово здійснював розвідку в тилу противника; морпіх, молодший сержант Сергій Крикливий, який виконував бойові завдання на Миколаївщині, Херсонщині та Донеччині; командир зенітного ракетного дивізіону командування «Південь підполковник Сергій Литвиненко; майор Роман Стрижобик, який планує, організовує та забезпечує виконання бойових завдань на Донецькому напрямку; командир інженерно-саперної роти лейтенант Вадим Тимощук, який виконує завдання в Запорізькій області.

Президент також вручив «Хрест бойових заслуг» старшому солдату Володимиру Тимощуку, який командує мобільною вогневою групою з протиповітряного прикриття оперативного угруповання військ «Дунай»; розвіднику, молодшому лейтенанту Віталію Тулайдану, який виконує бойові завдання на Донеччині, Луганщині, Харківщині; майстер-сержанту Петру Федунову, який неодноразово брав участь у штурмі позицій окупантів, взятті в полон російських військових та евакуації поранених побратимів; командиру патрульного катера старшині 1 статті Олександру Часовському.

Крім того, за заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені в захисті суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня соборності Володимир Зеленський вручив ордени князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня, «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня, княгині Ольги І та ІІІ ступенів, медалі «За врятоване життя», «За працю і звитягу», а також присвоїв почесне звання «Заслужений лікар України».

На церемонії нагородження також були присутні: міністр оборони України Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, його заступники Роман Машовець та Олексій Кулеба, секретар РНБОУ Олексій Данілов.