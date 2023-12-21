У День енергетика Президент України вручив державні нагороди: Зберегти нашу енергетику в умовах такого протистояння – це справжній подвиг

З нагоди Дня енергетика Президент України Володимир Зеленський зустрівся з працівниками енергетичної галузі та вручив державні нагороди.

«Радий привітати всіх вас особисто з вашим днем, Днем енергетика, і подякувати вам за роботу, таку важливу для всіх нас, для кожного в нашій державі. І навіть у державах – сусідках України, яких ми періодично підтримуємо нашою енергією», – сказав він.

Як зазначив Глава держави, те, що Україна зараз має світло й тепло, – це велика робота, особисті зусилля й навіть героїзм наших енергетиків.

«Вже минає перший місяць зими, і наші міста й села, наші виробництва, які так важливі, зараз забезпечені енергією. Попри всі спроби Росії знищити нашу енергетичну систему її стійкість збережено», – заявив Володимир Зеленський.

За словами Президента, цьогоріч дуже багато зроблено для захисту критичних енергетичних обʼєктів України. По всій країні й навіть у найскладніших районах – поблизу лінії фронту та кордону з Росією – завжди працюють ремонтні бригади енергетиків.

«Хай ніколи в Україні не зникне пам’ять про всіх тих ваших колег, надзвичайно фантастичних людей, які допомагали кожну добу такого виклику минулої зими й зараз. Пам'ять про тих колег, які, виконуючи свій обов’язок як людини і як професіонала, не дали залишитися сім’ям, дітям, військовим без світла», – наголосив Глава держави.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять енергетиків, які загинули під час виконання службових обов’язків.

«Я вдячний кожному колективу, кожній компанії, кожному працівнику й кожній працівниці нашої енергетичної галузі. Вдячний за вашу відмінну роботу заради України, заради нашого суспільства. І це справді подвиг – зберегти нашу енергетику в таких умовах, у такому протистоянні. Усі – від робітників до інженерів і менеджерів галузі – молодці! Дуже вас усіх ціную! І всім українцям є за що вам подякувати», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент вручив працівникам енергетичної галузі державні нагороди: ордени «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІІ ступеня та княгині Ольги ІІІ ступеня.

Глава держави також передав ордени «За мужність» ІІІ ступеня рідним енергетиків, нагороджених посмертно.