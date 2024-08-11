У День молоді Президент зустрівся з учасниками Українського молодіжного форуму та відзначив їх державними нагородами

Наша держава завершить цю війну так, як потрібно українцям, і поверне собі безпеку. Про це Президент Володимир Зеленський заявив у День молоді, під час зустрічі з учасниками Українського молодіжного форуму.

«Наші прекрасні покоління і вже ваші діти завжди матимуть в Україні як реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, потрібними передусім Україні, як забезпечити сім’ю і як дати освіту дітям. Це все абсолютно важливі речі, фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити й забезпечимо. Я впевнений, ми це зробимо разом», – сказав Глава держави.

Президент подякував хлопцям і дівчатам, які воюють і працюють заради України, підтримують оборону.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих українців та українок.

За словами Володимира Зеленського, надзвичайно важливим також є поширення у світі української ідеї та культури, правди про ситуацію в нашій країні та страждання людей.

Глава держави назвав великим досягненням те, що в умовах війни Україна зберегла інституційні спроможності освіти, і закликав робити все, щоб підтримувати освітній і культурний звʼязок між нашою країною та українськими громадами у світі.

Окремо Президент відзначив економічні та оборонні ініціативи молодих українців. Він наголосив, що молодь розробляє, виготовляє та постачає дрони й засоби РЕБ, а завдяки економічним проєктам підтримує державний бюджет.

Володимир Зеленський відзначив молодих українців та українок державними нагородами, зокрема орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів та княгині Ольги ІІІ ступеня.

На заході були присутні військові, волонтери, громадські активісти, спортсмени, митці, а також представники органів державної влади, дипломатичних місій та міжнародних організацій.