У День Незалежності в Софійському соборі відбулася молитва за Україну

У День Незалежності України Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь в урочистому молитовному заході «Молитва за Україну».

Спільну молитву за нашу державу проголосили представники церков і релігійних організацій: предстоятель Православної церкви України Епіфаній, глава Української греко-католицької церкви Святослав, керівник Київсько-Житомирської єпархії Римсько-католицької церкви в Україні Віталій, старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок, президент Українського Біблійного товариства Григорій Комендант, головний рабин Києва та України Яків Дов Блайх, муфтій Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим Айдер Рустемов та голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Антонюк.

Вони помолилися за Українську державу та воїнів, які її захищають, привітали з 33-ю річницею незалежності України та побажали перемоги над ворогом.