У День пам’яті Героїв Крут Президент ушанував пам’ять полеглих за незалежність України

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті Героїв Крут ушанував пам'ять полеглих у боротьбі за незалежність під час Української революції 1917–1921 років, Революції Гідності та російсько-української війни.

На Аскольдовій могилі у Києві Глава держави поклав квіти до пам’ятного хреста Героям Крут.

У церемонії також узяли участь: секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, міністр оборони Рустем Умєров, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Голова Служби безпеки Василь Малюк, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець.

Крім того, квіти до пам’ятного хреста поклали курсанти вищих військових навчальних закладів: Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, Національної академії Служби безпеки України, Національної академії внутрішніх справ, Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

Після виконання Державного гімну України воїни почесної варти пройшли урочистим маршем біля пам’ятного хреста Героям Крут.

Володимир Зеленський також ушанував пам’ять загиблого в серпні 2014 року на Донбасі Марка Паславського, Героя Небесної Сотні Олександра Клітинського, учасників російсько-української війни Андрія Пільщикова («Джус) та Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»), які поховані на Аскольдовій могилі.

Крім того, на Лук’янівському цвинтарі у столиці від Глави держави встановлено кошик квітів до могили, де покоїться прах добровольців Володимира Шульгіна та Володимира Наумовича, які у 1918 році взяли участь у бою під станцією Крути та загинули від куль більшовицьких окупантів.