У День захисників і захисниць України Президент вручив державні нагороди та взяв участь у складанні присяги війковими ліцеїстами

З нагоди Дня захисників і захисниць України Президент Володимир Зеленський вручив високі державні нагороди українським військовослужбовцям, почесні найменування, відзнаки та бойові прапори військовим з'єднанням, а також узяв участь у складанні присяги ліцеїстами – вихованцями військових ліцеїв.

Вручення відбулося на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» в присутності військово-політичного керівництва держави та іноземних дипломатів.

«Сьогодні, в особливий день, у нас є особлива місія. Місія вдячності. Місія вірності. Церемонія вручення державних нагород України тим, хто відзначився в її захисті. Та урочиста клятва наших військових ліцеїстів, яким іще належить здобути повагу українського народу. Повагу, яку треба заслужити. Але яка буде абсолютною, коли її здобуваєш гідно», – сказав Глава держави.

Президент зазначив, що 585 днів повномасштабної російської війни та вісім років гібридної війни забрали багато хоробрих українських життів.

«Усі вони стали життям України. І перед усіма ними ми зобов’язані. Ми зобов’язані гарантувати волю для нашої держави», – наголосив він.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять кожного й кожної, хто поклав своє життя заради України.

Володимир Зеленський передав орден «Золота Зірка» рідним підполковника Василя Богача, якого було удостоєно звання Героя України посмертно. З початку повномасштабного вторгнення РФ підполковник залишався в Маріуполі, особисто брав участь у знищенні та взятті в полон російських військовослужбовців. Унаслідок одного з ворожих авіаційних ударів по місту зазнав численних осколкових поранень. Загинув на початку травня 2022 року в госпіталі на «Азовсталі» після влучання туди надважкої авіабомби.

Найвищу державну нагороду з рук Президента отримали рідні сержанта Ігоря Колесніченка, якої його удостоєно посмертно. Торік у травні поблизу Новолуганського на Донеччині на спостережному пості сержант забезпечував знищення ворога, а потім вивів особовий склад з оточення на вигідніші позиції. Загинув, закривши своїм тілом побратима під час ворожого артобстрілу.

Президент також вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого льотчика – Героя України майора Данила Мурашка, який із перших днів війни до січня 2023 року здійснив 141 бойовий виліт. Знищив багато броньованої техніки, живої сили та складів агресора. Його літак був підбитий ворожим винищувачем. Данило Мурашко до останнього намагався відвести свою машину від житлових будівель, через що не зміг безпечно катапультуватися та героїчно загинув.

Звання Героя України посмертно удостоєний також майстер-сержант Максим Стрижак, який із січня 2023 року з побратимами хоробро стримував наступ російських військ у районі Бахмута. Загинув 15 січня в бою з ворогом, який штурмував місто.

Орден вручено також родині загиблого Героя України – старшого лейтенанта Владислава Скворцова, який на початку війни відзначився під час боїв за Охтирку та звільнення Тростянця. У квітні 2022 року на Харківщині організовував евакуацію поранених. Прикриваючи вогнем підрозділ, зазнав поранення, несумісного з життям.

«Золоту Зірку» отримали й батьки командира мінометної батареї, старшого лейтенанта Андрія Сороки, який торік улітку відзначився в боях поблизу Мар’їнки на Донеччині. Він також героїчно виніс важкопораненого побратима з поля бою.

Посмертно удостоєний звання Героя України й головний сержант роти вогневої підтримки Олександр Федорченко. У січні 2023 року завдяки його діям було своєчасно евакуйовано понад 60 поранених військовослужбовців. У березні на Донеччині його екіпаж потрапив під мінометний обстріл, і Олександр Федорченко зазнав смертельного поранення.

Орден одержали також рідні військового медика Євгена Храпка, який із 2014 року ніс службу добровольцем у зоні АТО на Донбасі, а з 2016-го – у складі ЗСУ. Після повномасштабного вторгнення РФ захищав Харків і брав участь у звільненні населених пунктів Харківської області, врятував життя багатьом військовослужбовцям. У червні 2022 року автомобіль з екіпажем Євгена наїхав на міну, внаслідок вибуху він загинув.

Крім того, Глава держави вручив орден «Золота Зірка» Герою України, пілоту армійської авіації майору Олексію Гребенщикову, який із перших днів війни самовіддано захищає Україну. У березні минулого року в надскладних умовах виконував завдання для підтримки захисників Маріуполя. У жовтні 2022-го – січні 2023-го планував операції під час звільнення Миколаївщини та правобережної частини Херсонщини.

Також найвищу державну нагороду вручено підполковнику Семену Кухаренку, який навесні та влітку 2023 року захищав населені пункти Донеччини, зокрема Бахмут. Завдяки успішній аеророзвідці зведеної групи та роботі групи операторів дронів-камікадзе було знищено багато живої сили й техніки ворога.

«Золоту Зірку» від Президента отримав підполковник Олександр Марчук, який у липні поточного року зі своїми підлеглими штурмував позиції російських військ на Запоріжжі. Зазнавши баротравми, продовжував уміло керувати підрозділом, без втрат вивів особовий склад через заміновану ділянку.

Звання Героя України з врученням «Золотої Зірки» присвоєно підполковнику Кирилу Перетятьку, під керівництвом якого з липня до серпня 2023 року було знищено 65 повітряних цілей противника.

З рук Президента отримав орден також Герой України, льотчик армійської авіації капітан Ігор Харченко, який за час відбиття широкомасштабного вторгнення РФ здійснив 107 бойових вильотів. У березні брав участь в операції з підтримки захисників Маріуполя.

«Золоту Зірку» також вручено старшому лейтенанту Сергію Харченку, який із перших днів війни у складі батальйону Національної гвардії України знищив багато російських окупантів. Зазнав важкого поранення, але продовжив службу. Під час бою, що тривав понад 10 годин, уміло корегував вогонь артилеристів, у результаті чого було знищено майже 100 окупантів та близько 20 одиниць бронетехніки.

Володимир Зеленський також вручив відзнаку Президента України «Хрест бойових заслуг» чотирьом військовослужбовцям.

Глава держави передав українським захисникам ордени Богдана Хмельницького I-III ступенів, «За мужність» ІІI ступеня, «За заслуги» ІІI ступеня, ордени Данила Галицького.

Крім того, Президент вручив бойові прапори 47-й окремій механізованій бригаді Сухопутних військ, 1-й окремій бригаді спеціального призначення 9-го армійського корпусу Сухопутних військ, 37-й окремій бригаді морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил, 65-му окремому береговому ракетному дивізіону 360-ї окремої берегової ракетної бригади Військово-Морських сил, 130-му окремому батальйону територіальної оборони 241-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України.

Були вручені стрічки відзнаки Президента України «За мужність та відвагу» 201-й зенітній ракетній бригаді імені гетьмана Пилипа Орлика Повітряних сил, 24-му окремому штурмовому батальйону «Айдар» 5-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ, 21-й окремій бригаді з охорони громадського порядку імені Петра Калнишевського Національної гвардії України, 24-му прикордонному загону імені Героя України старшого лейтенанта Вячеслава Семенова Державної прикордонної служби України, Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України.

Також передано стрічки почесних найменувань, що присвоєні 5-й окремій штурмовій бригаді Сухопутних військ (почесне найменування «Київська»), 22-й окремій бригаді з охорони дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав (почесне найменування «Київська Русь») Національної гвардії України, 131-му окремому розвідувальному батальйону Сухопутних військ (почесне найменування «імені полковника Євгена Коновальця»).

За участю Президента вихованці військових ліцеїв склали клятву ліцеїста. Її зачитав віце-сержант Київського військового ліцею ім. І. Богуна Костянтин Нікіфоров.

Клятву склали ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна, військового ліцею Національної академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військово-морського ліцею, державного ліцею-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І. Г. Харитоненка ДПСУ, юридичного ліцею імені Я. Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський привітав їх з цією важливою подією.