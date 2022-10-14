У День захисників і захисниць України Президент вручив ордени «Золота Зірка», відзнаки «Хрест бойових заслуг» і присвоїв почесні найменування військовим частинам

Президент Володимир Зеленський узяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня захисників і захисниць України. Церемонія відбулася біля Маріїнського палацу в Києві.

Глава держави привітав воїнів з Днем захисників і захисниць, а також зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем українського козацтва.

Президент відзначив, що покоління українців боролися за свою волю, а слава українських воїнів приносить волю та свободу.

«Це слава тих, хто звільняє, а не поневолює. Це слава тих, хто приносить мир, а не руйнує його. Це слава тих, хто бореться за свободу так, що стає легендою ще за свого життя», – сказав він.

За словами Володимира Зеленського, сьогодні, відбиваючи російське вторгнення, наше воїнство своєю перемогою може втілити мрії, за які боролися попередні покоління українців.

«Можемо дати Україні довгострокові гарантії миру й національної безпеки. Ми можемо гарантувати на покоління вперед свободу для всіх українців у всіх наших містах, містечках, у всіх куточках нашої прекрасної, неповторної держави. Я вірю, що ми це зробимо», – зазначив він.

Президент наголосив, що весь український народ став на захист рідної держави, і мільйони людей воюють і працюють зараз заради перемоги. За його словами, нашим героїчним воїнам, які захищають державу на всіх напрямках, зараз дуже важко, але держава робить усе, щоб допомогти нашим сміливим оборонцям.

«Ми звільнили від російських окупантів північ нашої країни. Звільняємо Харківщину, звільняємо увесь схід і точно його звільнимо. Ми повернемо український прапор в усі наші міста, громади на півдні держави. Ми повернемо наш Крим. Ми відновимо територіальну цілісність нашої держави, ми просто маємо це зробити, маємо повернути всіх українців, яких, на жаль, усе ще утримують у полоні в Росії або силою депортували з нашої землі», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що задля досягнення цієї мети українці мають зберігати єдність і підтримувати всіх захисників, які наближають нашу перемогу.

«Вічна слава всім, хто воює й працює заради України! Вічна велика подяка й повага всім, хто став на захист свободи нашої неньки!» – наголосив Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять захисників, які загинули за Україну.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» військовослужбовцям, яким присвоєно звання Героя України.

Так, з рук Президента найвищу державну нагороду отримав командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук, який організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі. 10 жовтня 2022 року, під час масованого ракетного удару з боку Росії, його підрозділи у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ знищили 1 літак Су-25, 45 ракет різного типу, 22 дрони-камікадзе типу Shahed-136. 11 жовтня було знищено вісім таких дронів-камікадзе, 20 крилатих ракет і три БПЛА.

Нагороджений також полковник Олег Гончарук, під керівництвом якого підрозділи та військові формування на Запорізькому напрямку вели запеклі бої із силами противника, що переважали в кілька разів. Застосовуючи маневрену оборону, на кожному рубежі ворогу завдавали максимальних втрат у техніці та живій силі. Підрозділам під командуванням Олега Гончарука вдалося звільнити низку населених пунктів у Запорізькій області.

Орден «Золота Зірка» вручено й полковнику Дмитру Завадському, батальйон якого в березні та квітні давав гідну відсіч ворогу на Луганщині поблизу населеного пункту Новотошківське, а згодом здійснив укріплення позицій у цьому районі. Ворог зазнав значних людських та матеріально-технічних втрат.

Також відзначено полковника Євгенія Кураша, який захищає Україну з 2014 року. З 5 до 11 вересня поточного року під час ведення наступальних дій на Ізюмському напрямку рішуче та вміло керував діями підрозділів бригади та резерву. Підрозділи бригади Євгенія Кураша звільнили низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм.

«Золоту Зірку» також отримав підполковник Ростислав Козій, який із початку повномасштабного вторгнення Росії командував підрозділами батальйону на передових позиціях у Луганській області. Зокрема, він керував оборонними та наступальними діями поблизу населених пунктів Лопаскине, Зарічне, Лиман, Богородичне, виконуючи поставлені завдання та знищуючи противника.

Найвищу державну нагороду Президент також вручив підполковнику Сергію Побережцю. Він керує роботою зенітного ракетного дивізіону ЗСУ, який забезпечує прикриття важливих військових та інфраструктурних об’єктів держави. Під його командуванням у квітні було відновлено ракетну техніку зенітного ракетного дивізіону, який знищує ворожі повітряні цілі. 10 жовтня 2022 року, під час масованого ракетного удару по території України, підрозділ знищив чотири крилаті ракети та шість БПЛА типу Shahed-136, при цьому жодна повітряна ціль не пройшла через зону ураження дивізіону в напрямку міста Києва та об’єктів, що прикриваються.

Нагороджений також полковник Ігор Скибюк, який на початку вересня здійснював керівництво підрозділами бригади під час ведення пошуково-ударних дій зі знищення противника у напрямку Балаклії, Куп'янська та Ізюма. Завдяки його рішучості, чітким і своєчасно відданим бойовим наказам підрозділи бригади звільнили від окупантів низку населених пунктів, зокрема й місто Ізюм.

Орден отримав майстер-сержант Борис Харчук, який бере участь у відбитті збройної агресії Російської Федерації з 24 лютого поточного року і має бойовий досвід з 2014 року. За час повномасштабного вторгнення група під керівництвом майстер-сержанта неодноразово знищувала сили й засоби противника, успішно здійснювала засідки та прикриття інших груп, що приводило до успішного виконання бойового завдання та відбиття ворожих наступів. У середині червня під час відбиття атаки противника Борис Харчук зазнав осколкових поранень та втратив третину лівої руки.

Відзначений найвищою нагородою і начальник відділу Управління СБУ в Миколаївській області полковник Сергій Качан. Він організував оборону Управління та якісну взаємодію з військовими формуваннями, які перебували у Миколаєві, і ця співпраця дала змогу керувати засобами артилерійських розрахунків, збивати наступи противника та здійснювати ураження ворожої техніки та особового складу. За безпосередньої участі полковника було проведено 26 оперативно-бойових заходів із розвідки та знищення сил і засобів противника.

Орден з рук Президента України отримав начальник артилерії підполковник Олег Голіней. Цьогоріч 25 лютого, під час наступу російських військ на Сєвєродонецьк Луганської області, гаубична артилерійська батарея під керівництвом підполковника знищила техніку й особовий склад ворога в районі Трьохізбенки. Олег Голіней разом з підлеглими три години стримував наступ ворога, даючи можливість іншим підрозділам ЗСУ відійти та закріпитися на запасних позиціях у Сєвєродонецьку. Протягом повномасштабної війни його артилерійська батарея неодноразово знищувала техніку й солдатів противника, зокрема було зруйновано прихований ангар з ворожою технікою та знищено командний пункт, пункт забезпечення та склад боєприпасів російських військ.

Нагороджений також командир роти окремого загону спецпризначення «Азов» НГУ лейтенант Лев Пашко, під керівництвом якого група нацгвардійців наприкінці березня у виснажливому бою зупинила чергову спробу прориву ворога з боку населеного пункту Гнутове. 28 березня, коли агресор здійснив спробу переправити техніку через річку Кальміус, група гвардійців під керівництвом лейтенанта обстріляла техніку, не дозволивши перебазувати її на правий берег річки. А на початку квітня група під командуванням лейтенанта здійснила успішний штурм блокпоста окупантів на околиці міста попри те, що противник переважав у силі (15 нацгвардійців проти 50 окупантів).

Відзначений орденом «Золота Зірка» снайпер НГУ старший сержант Дмитро Фінашин. Наприкінці травня в районі населеного пункту Яковлівка на Донеччині під час жорсткого бою старший сержант зумів виявити та знищити двох ворожих снайперів, чим дав побратимам змогу безпечно змінити позицію для корегування артилерії. Під час мінометного обстрілу він дістав багатоуламковий перелом верхньої третини лівого плеча. Дмитро Фінашин зміг самостійно зупинити кровотечу та залишився на вогневій позиції, щоб прикривати відхід побратимів. Від поранень він втратив свідомість, а прийшовши до тями, побачив, що залишився один. Попри велику втрату крові та біль старший сержант майже через дві доби зміг самостійно дістатися до підрозділу ЗСУ, де йому було надано медичну допомогу. Через важке поранення Дмитро Фінашин втратив ліву руку.

Крім того, Глава держави вручив військову відзнаку «Хрест бойових заслуг».

Зокрема Президент нагородив полковника Державної прикордонної служби України Максима Балагуру, який із початку російського вторгнення протягом лютого-березня 2022 року неодноразово виконував бойові завдання з відсічі силам противника, організації евакуації поранених, прикриття підрозділів Державної прикордонної служби та Збройних Сил України. Влітку брав участь у звільненні значної частини Харківської області. Наприкінці серпня очолив зведений загін і виконував бойові завдання в Запорізькій області.

Відзнаку також отримала командир радіолокаційного взводу, старший лейтенант Тетяна Волошина, яка у червні вміло корегувала роботу артилерії, завдяки чому було знищено та пошкоджено артилерійські установки ворога, з яких обстрілювали Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Луганської області. Тетяна Волошина неодноразово потрапляла під артобстріли. Завдяки їй було збережено життя особового складу розрахунку та майно радіолокаційної розвідки.

Відзнаку Президента вручено й фельдшеру медичного пункту мотопіхотного батальйону, сержанту Альоні Величко, яка з початку повномасштабного вторгнення РФ виконувала бойові завдання у Донецькій та Луганській областях. Вона надала першу медичну допомогу 225 військовослужбовцям, завдяки чому вдалося врятувати багато життів бойових побратимів.

Нагороджений також санітарний інструктор евакуаційного відділення медичної роти окремої механізованої бригади, молодший сержант Наталія Возинська. З початку квітня вона проводить евакуацію середніх та важких хворих, виконує якісне надання невідкладної, першої медичної та долікарської допомоги.

Відзнаку «Хрест бойових заслуг» одержав старший лейтенант Олександр Гапонов, який очолював контрнаступ біля населених пунктів Білогорівка та Григорівка на Луганщині. Завдяки його відважним і рішучим діям сили загальновійськового резерву зуміли стабілізувати обстановку та відбити втрачені рубежі.

Нагороджений також молодший сержант Володимир Онятицький, який під час оборони населених пунктів на Донеччині зі своїм розрахунком знищив диверсійно-розвідувальну групу противника та унеможливив прохід ворога через міст в Авдіївці. Володимир Онятицький успішно використовує авіарозвідку, що дає змогу завжди завчасно помічати противника та знешкоджувати техніку з повітря.

Президент також відзначив командира авіаційної ескадрильї Повітряних сил ЗСУ, підполковника Євгена Соловйова. Він виконав 78 бойових вильотів з метою ураження живої сили та техніки противника, пунктів управління, логістичних центрів. Завдяки мужнім діям Євгена Соловйова у складі екіпажу літаків СУ-24М було знищено значну кількість живої сили й техніки противника.

Військову нагороду також отримав лейтенант Євген Юрчак. Десантно-штурмова рота під його командуванням відбила наступ ворога на Харківщині та закріпилася на звільнених рубежах. Завдяки рішучим діям Євгена Юрчака й підлеглого особового складу знищено живу силу та бойову ворожу техніку.

Глава держави також вручив відзнаки «За мужність та відвагу» 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді Десантно-штурмових військ ЗСУ, 503-му окремому батальйону морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, 8-му полку оперативного призначення імені Івана Богуна Національної гвардії, 4-й бригаді оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука Національної гвардії, 3-й бригаді оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана Національної гвардії, 15-му Слов’янському полку Національної гвардії, 1-му прикордонному загону Державної прикордонної служби та 23-му загону морської охорони Державної прикордонної служби.

Крім того, Володимир Зеленський присвоїв військовим частинам почесні найменування. 138-й радіотехнічній бригаді Повітряних сил ЗСУ присвоєно почесне найменування «Наддніпрянська», 156-му зенітному ракетному полку Повітряних сил ЗСУ – почесне найменування «імені Максима Кривоноса» та 11-му зенітному ракетному полку Повітряних сил Збройних Сил України» – почесне найменування «Шепетівський».

Президент вручив бойові прапори та прапори з почесними найменуваннями військовим частинам. Бойові прапори отримали командири: 4-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, 46-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ, 118-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони, 120-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони, 129-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони.

Бойові прапори зі стрічкою з почесним найменуванням вручені командирам: 3-ї окремої танкової бригади Сухопутних військ ЗСУ, якій присвоєно почесне найменування «Залізна», та 110-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗСУ, яка отримала найменування «імені генерал-хорунжого Марка Безручка».

У церемонії вшанування захисників також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, секретар РНБО Олексій Данілов. Наприкінці церемонії воїни Почесної варти пройшлися урочистим маршем.