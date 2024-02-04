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У Дніпрі Президент відвідав інноваційний ліцей і поспілкувався з його учнями

5 лютого 2024 року - 12:58

У Дніпрі Президент відвідав інноваційний ліцей і поспілкувався з його учнями

Під час робочої поїздки до Дніпропетровської області Президент України Володимир Зеленський ознайомився з організацією навчального процесу та умовами безпеки в обласному комунальному закладі освіти «Ліцей «Синергія», де навчають суспільно-гуманітарних дисциплін і фізичної культури.

Цей ліцей є експериментальним майданчиком у межах реалізації інноваційного швейцарсько-українського освітнього проєкту «Модель здорової школи. Діємо для здоров’я».

Володимир Зеленський побував на занятті з плавання, яке проводили в басейні закладу.

Він також оглянув навчальні класи, де готують наукові роботи для Малої академії наук. Роботи ліцеїстів представлені на обласному та всеукраїнському конкурсі – захисті науково-дослідних робіт МАН України та на міжнародних конкурсах.

Президент поспілкувався з учнями з різних класів, які перейшли на змішане навчання у квітні 2023 року.

На уроці української мови діти прочитали Володимиру Зеленському свої вірші та подарували малюнки з побажаннями.

Учні ставили Главі держави запитання, зокрема про те, чи має він час на заняття спортом та чи складно бути Президентом.

«Я думаю, нам усім однаково складно. У нас усіх своя робота. Я – Президент, ви навчаєтеся. Навчання – це велика й дуже важлива робота», – сказав Володимир Зеленський.

Президентові також показали укриття, розраховане на 385 осіб. Завдяки його облаштуванню освітній процес у ліцеї здійснюється за змішаною формою у дві зміни.

Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак доповів про стан укриттів у закладах освіти на Дніпропетровщині. Зокрема, у 2023 році громади отримали субвенцію з державного бюджету на облаштування безпечних умов у закладах середньої освіти. Було зроблено капітальні ремонти або реконструкцію укриттів у 24 закладах загальної середньої освіти, які перебували в незадовільному стані. Завдяки цьому поліпшилися безпекові умови майже для 13 тисяч учнів.

У Дніпропетровській області функціонує 806 шкіл. У 2023 році збільшувалася кількість закладів, які працюють в очному або змішаному форматі, – до 499 (58%), які охоплюють освітніми послугами понад 184 тис. дітей на початок поточного року. Потребують укриттів 252 школи. Ще 55 закладів розташовані в небезпечних зонах, що унеможливлює створення умов для навчання в очному або змішаному форматі.

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Робоча поїздка Президента України до Запорізької та Дніпропетровської областей

4 лютого 2024 року - 14:03
Під час робочої поїздки до Запорізької області Президент України Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових у районі села Роботине. Глава держави поспілкувався із захисниками України та вручив їм державні нагороди, 4 лютого 2024 року
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