Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Промова Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України
Промова Президента Володимира Зеленського з нагоди Дня Незалежності України

24 серпня 2020 року - 17:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку на Кіровоградщину

27 серпня 2020 року - 13:54

У Дніпропетровській області Президент поклав квіти на місці загибелі українського музиканта, Героя України Андрія Кузьменка

27 серпня 2020 року - 13:43

Ми хочемо повернути державі індустріальну славу, і це неможливо зробити без освічених промисловців – Президент на презентації заходів з розвитку професійної освіти в Україні

27 серпня 2020 року - 13:39

Побудова спортивної інфраструктури сприятиме формуванню прогресивнішого та здоровішого соціального життя – Президент під час огляду реконструкції комплексу «Металург» у Кривому Розі

27 серпня 2020 року - 11:39

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента до Дніпропетровської області
Робоча поїздка Президента до Дніпропетровської області

26 серпня 2020 року - 12:30

Перейти до всіх галерей

У Дніпропетровській області Президент поклав квіти на місці загибелі українського музиканта, Героя України Андрія Кузьменка

27 серпня 2020 року - 13:43

У Дніпропетровській області Президент поклав квіти на місці загибелі українського музиканта, Героя України Андрія Кузьменка

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський відвідав місце, де п'ять років тому внаслідок ДТП загинув відомий співак, телеведучий і продюсер Андрій Кузьменко.

Глава держави поклав квіти на місці аварії та вшанував пам'ять музиканта.

Лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко загинув у 2015 році внаслідок зіткнення його автомобіля з вантажівкою біля села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області.

17 серпня 2020 року Президент України підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України з удостоєнням ордена Держави за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.

 

Версія для друку