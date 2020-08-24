У Дніпропетровській області Президент поклав квіти на місці загибелі українського музиканта, Героя України Андрія Кузьменка

Під час робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський відвідав місце, де п'ять років тому внаслідок ДТП загинув відомий співак, телеведучий і продюсер Андрій Кузьменко.

Глава держави поклав квіти на місці аварії та вшанував пам'ять музиканта.

Лідер гурту «Скрябін» Андрій Кузьменко загинув у 2015 році внаслідок зіткнення його автомобіля з вантажівкою біля села Лозоватка Криворізького району Дніпропетровської області.

17 серпня 2020 року Президент України підписав указ про присвоєння Андрію Кузьменку звання Героя України з удостоєнням ордена Держави за визначні особисті заслуги у формуванні вітчизняного культурного простору, вагомий внесок у розвиток національного музичного мистецтва, багаторічну плідну творчу та громадську діяльність.