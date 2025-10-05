У дронах і ракетах, якими Росія атакувала Україну в ніч на 5 жовтня, містилося понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва

У ніч на 5 жовтня Росія завдала по Україні комбінованого удару, для якого застосувала 549 ракет і дронів, що містили понад 100 тис. компонентів іноземного виробництва – компаній зі США, Китаю і Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у зверненні.

«Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон – це, зокрема, й компоненти, які постачаються в Росію досі з країн Заходу, з різних країн поруч із Росією. Зараз, на четвертому році повномасштабної війни, вже просто дивно чути, що хтось там начебто не знає, як зупинити постачання критичних компонентів», – наголосив Глава держави.

Під час цієї атаки Росія застосувала 496 ударних дронів, серед них – близько 250 «шахедів», і 53 ракети: 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал», ⁠42 крилаті ракети Х-101 / «Іскандер-К» та ⁠9 крилатих ракет «Калібр». Загалом повітряні засоби містили 102 тис. 785 компонентів іноземного виробництва. У запущених ударних дронах було приблизно 100 тис. 688 компонентів іноземного виробництва, в «іскандерах» – близько 1500, у «кинджалах» – 192 компоненти та 405 – у «калібрах».

Зокрема, компанії у Сполучених Штатах Америки виготовляють конвертори для ракет Х-101 та дронів типу «Шахед» («Герань»), матриці для цих БпЛА й ракет «Кинджал», аналого-цифрові перетворювачі для дронів і ракет, а також мікроелектроніку для ракет.

У Швейцарії створюють мікроконтролери для російських БпЛА, у Великій Британії – мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів, у Японії – оптоізолятори для крилатих ракет, у Німеччині – комутаційні роз’єми, у Нідерландах – процесори, у Республіці Корея – сервоприводи та підшипники, а найбільша кількість різноманітної мікроелектроніки – щонайменше 50 одиниць у кожному «шахеді» різних типів – постачається з Китаю і Тайваню. Усі відповідні дані щодо кожної компанії та кожного компонента є в партнерів, і вони знають, на що потрібно реагувати.

Глава держави зазначив, що є схеми на кілька країн, і наголосив: усе це треба припиняти. Цього тижня відбудеться зустріч санкційних координаторів «Групи семи».

«Ми уважно спостерігаємо та аналізуємо компоненти, які Росія й надалі отримує з третіх країн. Сьогодні потрібне системне та скоординоване рішення на рівні G7, щоб закрити ці лазівки й забезпечити ефективність санкцій», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Володимир Зеленський акцентував, що партнери мають українські пропозиції щодо обмеження схем постачання, і необхідні рішення від них. Україна також готує нові санкції проти тих, хто допомагає Росії та її війні.