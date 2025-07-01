У Філіппінах та Грузії з’явилися українські книжкові полички

Українські книжкові полички відкрили в Національній бібліотеці Філіппін та Українському домі в Батумі. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська.

На поличках є сучасна та класична література, поезія, підручники, а також твори авторів, які зараз захищають країну на фронті. Серед них – казки письменника, художника, а нині військовослужбовця Валерія Пузіка.

«Саме це робить наші книжки, інші твори, узагалі всю культуру актуальними як ніколи раніше. І актуальними повсюдно, бо це культура народу, який обороняє життя, свободу, гідність. Не тільки для себе – для всіх, адже захищає самі людські права на все це», – зазначила дружина Президента.

Загалом протягом червня українські книжкові полички запрацювали в семи країнах світу, тепер їх 61. Зокрема, Генеральне консульство України в Кракові відкрило полички в Міській публічній бібліотеці Тарнува та в Повітовій і міській публічній бібліотеці Рибніка. Посольство України в Кореї – у найстарішій громадській бібліотеці країни в Сеулі. Посольство України в Угорщині разом із Консульством України в Ньїредьгазі – у міській бібліотеці Ньїрбатора, Консульство України в Порту (Португалія) – у Муніципальній бібліотеці Коїмбри, Генеральне консульство України в Торонто – у бібліотеці Бремптона.

Перша леді подякувала Міністерству закордонних справ, Українському інституту книги, Міністерству культури та стратегічних комунікацій України, а також представникам українських дипломатичних місій у світі за допомогу в реалізації проєкту.

«Працюємо далі, щоб світ знайомився з українською літературою, щоб до неї мали доступ українці в різних країнах і щоб наше слово єднало всіх, хто відкритий до людських цінностей, знань і правди», – наголосила Олена Зеленська.

У межах проєкту «Українська книжкова поличка», який реалізують під патронатом першої леді, функціонує понад 260 поличок, що містять більш ніж 57 тис. книжок.