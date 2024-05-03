У Фінляндії запрацював україномовний аудіогід, а в Канаді, Угорщині, Ірландії, Польщі та Португалії з’явилися українські книжкові полички

У межах ініціативи першої леді Олени Зеленської запрацював україномовний аудіогід у Фінляндії та відкрилися українські книжкові полички, де представлені сучасні видання й підручники, у бібліотеці Оттави (Канада), у школі для українських дітей «ЕкоПростір» Української асоціації «Єдність» (Будапешт, Угорщина), у місті Тралі в Національній бібліотеці графства Керрі (Ірландія), у приватній інноваційній міжнародній школі (Ташкент, Узбекистан), у Центрі сімейної освіти «У короля Матіуша» в Музеї історії польських євреїв POLIN (Варшава, Польща) та в Муніципальній бібліотеці міста Фару (Португалія).

Україномовний аудіогід запрацював у музеї одного з найвідоміших митців Фінляндії Акселі Ґаллен-Каллела в місті Еспоо.

Символічну кнопку запуску натиснули Посол України Ольга Діброва та мер міста Еспоо Юкка Мякеля. На відкритті також були присутні українці, які зараз живуть у Фінляндії.

«Запрошую сюди всіх українців у Фінляндії, їх нині понад 60 тисяч. Щоб почути фінську історію рідною мовою та переконатися: обом нашим народам незалежність від імперії не далася легко. Але тим важливіший і цінніший цей здобуток», – зазначила перша леді.

Наразі це вже 83-й аудіогід проєкту в 44 країнах світу.

Також протягом березня-квітня цього року в бібліотеках Канади, Ірландії та Португалії, у школах Угорщини та Узбекистану, у музеї в Польщі відкрилися українські книжкові полички. Там представлені сучасні українські книги та підручники.

Олена Зеленська подякувала за сприяння посольствам України в цих країнах та всім причетним установам, зокрема Міністерству закордонних справ, Міністерству культури та інформаційної політики України та Українському інституту книги.

«Як частина рідного дому та культури, українські книжки несуть розвиток, підтримку й надію українцям по всьому світі. І знання про Україну – всім, хто хоче знати правду», – зазначила перша леді.

У межах проєкту, який ініціювала Олена Зеленська, вже відкрито 190 українських поличок у 47 країнах та штаб-квартирі ЮНЕСКО.