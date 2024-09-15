У Гаазі відбулася друга підготовча зустріч щодо створення міжнародного компенсаційного механізму

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра очолила українську делегацію в Гаазі на другій підготовчій зустрічі міжнародного інструменту для створення комісії з розгляду заяв для України.

Серед учасників – представники 57 делегацій з усіх континентів, ЄС і Ради Європи. Вони підтвердили згоду щодо ключових принципів роботи майбутньої комісії та провели перше читання проєкту цього інструменту. Також узгодили план формальних переговорів, які мають закінчитися наступного року підписанням угоди про створення відповідної комісії.

Крім того, заступниця керівника Офісу Президента відвідала Міжнародний кримінальний суд, де зустрілася із секретарем МКС Освальдо Завалою Гілером, виконавчою директоркою Цільового фонду для потерпілих Деборою Руїз Вердуско та головою Об'єднаної команди щодо України Брендою Дж. Голліс.

Ірина Мудра та представники МКС обговорили ратифікацію Україною Римського статуту, участь у майбутній Асамблеї держав-учасниць, співпрацю з Цільовим фондом для потерпілих, подальші кроки для забезпечення відповідальності за міжнародні злочини, надання правосуддя та підтримки жертвам цих злочинів, посилення співпраці між Україною та МКС, а також зусилля нашої держави щодо притягнення до відповідальності за злочин агресії.