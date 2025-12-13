У Гаазі відбулося підписання Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

У Гаазі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у дипломатичній конференції, під час якої відбулося підписання Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України.

Глава держави подякував за підтримку України, українського народу та нашого права захищати себе.

«Сьогодні – і цього року – для України створюються речі, які мали б розпочатися вже давно, принаймні ще у 2014 році. Але насправді, з огляду на те, скільки воєн Росія розпочала або підтримала, це мало статися ще раніше», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський закликав зберігати тиск на Росію, допоки триває окупація української землі. За словами Глави держави, РФ повинна відчувати, що вона злочинець, і зустрітися з наслідками за це, допоки українці залишаються в російському полоні й українські діти, яких викрала Росія, не повернуться додому.

«Ми розраховуємо, що всі компенсаційні механізми – від Реєстру збитків і Компенсаційної комісії до здійснення фактичних виплат – почнуть діяти та отримають сильну й достатню міжнародну підтримку, щоб люди могли справді відчувати, що будь-які збитки, спричинені війною, можуть бути відшкодовані», – наголосив Президент.

Дік Схооф акцентував, що без правосуддя не може бути справедливого й тривалого миру.

«Ми надсилаємо дуже чіткий меседж сьогодні тут, у Гаазі. Щойно буде досягнутий мир, правосуддя має запуститися. І коли війна закінчиться, Україна може й надалі розраховувати на Нідерланди та на всіх інших партнерів», – сказав Премʼєр-міністр.

Від імені України конвенцію підписав міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Це унікальний міжнародний незалежний документ, який має бути центральним, коли ми говоримо про репарації під час мирних переговорів. Сьогодні в Гаазі 35 держав підпишуть конвенцію про створення Міжнародної комісії. Це безпрецедентний випадок для такої комісії в перший день її роботи», – наголосив Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе.

Президентка Молдови Мая Санду закликала продовжувати підтримку України та наголосила, що тиск на Росію має значення.

«Ця комісія має значення. Має значення для народу, для людей, які втратили своїх рідних, для тих, чиї домівки були зруйновані, чиї життя назавжди змінилися», – підсумувала вона.